Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja? Ez az egész világot sokkolni fogja

Fagy

Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

tűz

Óriási tűz pusztított Denver belvárosában – videó

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint száz tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat vasárnap este Denver városában. A tűz egy félkész társasházban lobbant fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzdenverlángépülettűzoltó

Elképesztő tűzeset rázta meg Denvert. Egy félkész társasházban csaptak fel a lángok az amerikai városban, amelynek megfékezésére száznál is több tűzoltó érkezett. A szakemberek órákon át küzdöttek, hogy megakadályozzák a lángok átterjedését a szomszédos épületekre - írja az ABC

tűz
Tűz Denverben - Forrás: X

Óriási küzdelem a tűz megfékezésére

Az oltásban egy tűzoltó megsérült, akit kórházba szállítottak – közölte a Denveri Tűzoltóság. Szerencsére további sérültekről nem érkeztek hírek. A tűz miatt elrendelték a közelben lakók evakuálását. 

Késő estére sikerült a lángokat megfékezni, de még maradtak parázsló részek. A tűzoltók várhatóan továbbra is a helyszínen maradnak, hogy teljesen eloltsák a tüzet. Az épület, amely az építés középső szakaszában járt, nagyrészt fából készült, ez gyorsította a lángok terjedését. A tűz okát még vizsgálják.
 

 

 

Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint hatalmas tűzeset pusztította el egy lakóház felső emeletét, a lángok egyre jobban terjednek – videó.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!