Óriási tűz pusztított Denver belvárosában – videó

Elképesztő tűzeset rázta meg Denvert. Egy félkész társasházban csaptak fel a lángok az amerikai városban, amelynek megfékezésére száznál is több tűzoltó érkezett. A szakemberek órákon át küzdöttek, hogy megakadályozzák a lángok átterjedését a szomszédos épületekre - írja az ABC.
Óriási küzdelem a tűz megfékezésére
Az oltásban egy tűzoltó megsérült, akit kórházba szállítottak – közölte a Denveri Tűzoltóság. Szerencsére további sérültekről nem érkeztek hírek. A tűz miatt elrendelték a közelben lakók evakuálását.
Késő estére sikerült a lángokat megfékezni, de még maradtak parázsló részek. A tűzoltók várhatóan továbbra is a helyszínen maradnak, hogy teljesen eloltsák a tüzet. Az épület, amely az építés középső szakaszában járt, nagyrészt fából készült, ez gyorsította a lángok terjedését. A tűz okát még vizsgálják.
