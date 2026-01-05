Óriási tűz pusztított Denver belvárosában – videó

Elképesztő tűzeset rázta meg Denvert. Egy félkész társasházban csaptak fel a lángok az amerikai városban, amelynek megfékezésére száznál is több tűzoltó érkezett. A szakemberek órákon át küzdöttek, hogy megakadályozzák a lángok átterjedését a szomszédos épületekre - írja az ABC.

Tűz Denverben - Forrás: X

Óriási küzdelem a tűz megfékezésére

Az oltásban egy tűzoltó megsérült, akit kórházba szállítottak – közölte a Denveri Tűzoltóság. Szerencsére további sérültekről nem érkeztek hírek. A tűz miatt elrendelték a közelben lakók evakuálását.

DENVER COLORADO BURNING Families evacuated from flats after major city's 'biggest fire in years' https://t.co/iH11NQfACm — Mel's a Mad Mutha Trumper (@meloncaldera) January 5, 2026

Késő estére sikerült a lángokat megfékezni, de még maradtak parázsló részek. A tűzoltók várhatóan továbbra is a helyszínen maradnak, hogy teljesen eloltsák a tüzet. Az épület, amely az építés középső szakaszában járt, nagyrészt fából készült, ez gyorsította a lángok terjedését. A tűz okát még vizsgálják.



