Valami történik a Közel-Keleten! Trump háborúra készül?

tűz

Pokoli tűz Hamburgban – hős tűzoltó mentett meg egy kislányt

Döbbenetes jelenetek játszódtak le Hamburg egyik városrészében. Egy házban tűz ütött ki, a tűzoltók pedig a lángoló házból menekítettek ki egy kisgyermeket, miközben a sűrű füst miatt több tucat ember rekedt a lakásában. A drámai mentésről készült képeken egy kislány görcsösen kapaszkodik megmentőjébe, aki karjaiban vitte ki őt az égő épületből.
A tűz a hamburgi Lurup városrészben, a Warthestrassén tört ki késő este. A tűzoltóságot 23 óra 30 perc körül riasztották, miután több segélyhívás érkezett: az emberek azt kiabálták, hogy ég a lépcsőház, és a füst miatt nem tudnak kijutni.

tűz
Egy tűzoltó a tűz fogságából a karjaiban mentett ki egy kislányt – Fotó: XOAN A. SOLER / LA VOZ DE GALICIA / illusztráció

21 ember rekedt bent a lakásában – mindenkit kimentettek a tűzből

A háromszintes társasházban összesen 21 lakó rekedt a lakásában. A tűzoltók egy részüket létraszerrel a balkonokról, másokat pedig speciális menekülőmaszkokkal (füstvédő csuklyákkal) vezettek ki az épületből.

Ezekkel a csuklyákkal rövid ideig át lehet haladni füsttel telt helyiségeken anélkül, hogy az ember belélegezze azt

– mondta a hamburgi tűzoltóság szóvivője.

A kislány – a Bild információi szerint – csodával határos módon nem sérült meg. Két másik lakót könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.

A füst jelentette a legnagyobb veszélyt

A tűzoltóság közlése szerint a lépcsőházban felhalmozott szemét kapott lángra, a legnagyobb veszélyt azonban nem is a tűz, hanem a sűrű, mérgező füst jelentette. A kimentett lakókat egy hamburgi közlekedési vállalat autóbuszában helyezték biztonságba, ahol mentősök látták el őket. A helyszínen mintegy 60 tűzoltó dolgozott az oltáson és a mentésen.

A hatóságok szerint a társasház lakásai ideiglenesen lakhatatlanná váltak, a lakóknak gondoskodniuk kell az elhelyezésükről.

A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően nem történt haláleset – a hamburgi tűzoltók életeket mentettek, köztük egy védtelen kisgyermekét is.

