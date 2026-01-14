Pokoli tűz Hamburgban – hős tűzoltó mentett meg egy kislányt

A tűz a hamburgi Lurup városrészben, a Warthestrassén tört ki késő este. A tűzoltóságot 23 óra 30 perc körül riasztották, miután több segélyhívás érkezett: az emberek azt kiabálták, hogy ég a lépcsőház, és a füst miatt nem tudnak kijutni.
21 ember rekedt bent a lakásában – mindenkit kimentettek a tűzből
A háromszintes társasházban összesen 21 lakó rekedt a lakásában. A tűzoltók egy részüket létraszerrel a balkonokról, másokat pedig speciális menekülőmaszkokkal (füstvédő csuklyákkal) vezettek ki az épületből.
Ezekkel a csuklyákkal rövid ideig át lehet haladni füsttel telt helyiségeken anélkül, hogy az ember belélegezze azt
– mondta a hamburgi tűzoltóság szóvivője.
A kislány – a Bild információi szerint – csodával határos módon nem sérült meg. Két másik lakót könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.
A füst jelentette a legnagyobb veszélyt
A tűzoltóság közlése szerint a lépcsőházban felhalmozott szemét kapott lángra, a legnagyobb veszélyt azonban nem is a tűz, hanem a sűrű, mérgező füst jelentette. A kimentett lakókat egy hamburgi közlekedési vállalat autóbuszában helyezték biztonságba, ahol mentősök látták el őket. A helyszínen mintegy 60 tűzoltó dolgozott az oltáson és a mentésen.
A hatóságok szerint a társasház lakásai ideiglenesen lakhatatlanná váltak, a lakóknak gondoskodniuk kell az elhelyezésükről.
A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően nem történt haláleset – a hamburgi tűzoltók életeket mentettek, köztük egy védtelen kisgyermekét is.
