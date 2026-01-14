Pokoli tűz Hamburgban – hős tűzoltó mentett meg egy kislányt

A tűz a hamburgi Lurup városrészben, a Warthestrassén tört ki késő este. A tűzoltóságot 23 óra 30 perc körül riasztották, miután több segélyhívás érkezett: az emberek azt kiabálták, hogy ég a lépcsőház, és a füst miatt nem tudnak kijutni.

Egy tűzoltó a tűz fogságából a karjaiban mentett ki egy kislányt – Fotó: XOAN A. SOLER / LA VOZ DE GALICIA / illusztráció

21 ember rekedt bent a lakásában – mindenkit kimentettek a tűzből

A háromszintes társasházban összesen 21 lakó rekedt a lakásában. A tűzoltók egy részüket létraszerrel a balkonokról, másokat pedig speciális menekülőmaszkokkal (füstvédő csuklyákkal) vezettek ki az épületből.

Ezekkel a csuklyákkal rövid ideig át lehet haladni füsttel telt helyiségeken anélkül, hogy az ember belélegezze azt

– mondta a hamburgi tűzoltóság szóvivője.

A kislány – a Bild információi szerint – csodával határos módon nem sérült meg. Két másik lakót könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.

Wohnungsbrand in Allermöhe, sorgte in der Nacht zu Samstag in Neuallermöhe für Großalarm bei der Feuerwehr.https://t.co/4DiSfbfsv2



Fotos: Leimig pic.twitter.com/lm7KtyYVON — R_G_ (@CrimeNewsHH) January 10, 2026

A füst jelentette a legnagyobb veszélyt

A tűzoltóság közlése szerint a lépcsőházban felhalmozott szemét kapott lángra, a legnagyobb veszélyt azonban nem is a tűz, hanem a sűrű, mérgező füst jelentette. A kimentett lakókat egy hamburgi közlekedési vállalat autóbuszában helyezték biztonságba, ahol mentősök látták el őket. A helyszínen mintegy 60 tűzoltó dolgozott az oltáson és a mentésen.

A hatóságok szerint a társasház lakásai ideiglenesen lakhatatlanná váltak, a lakóknak gondoskodniuk kell az elhelyezésükről.

A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően nem történt haláleset – a hamburgi tűzoltók életeket mentettek, köztük egy védtelen kisgyermekét is.

