Sűrű füst lepte el a repülőteret, rohantak a tűzoltók a helyszínre – videó

Tűz ütött ki a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren (JFK) szerda reggel – tájékoztat a Mirror.

Kigyulladt egy vontatójármű New Yorkban a JFK nemzetközi repülőtéren. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat.(A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tűz reggel fél nyolc körül keletkezett a 8-as terminál közelében. American Airlines-hoz tartozó vontatójármű kapott lángra. A tüzet a repülőtéri tűzoltóság megfékezte. A tűzesetben személyi sérülés nem történt.

A tűz okát még vizsgálják, a járatok késéséről vagy esetleges kimaradásáról nem érkezett bejelentés.

MASSIVE FIRE SPOTTED IN QUEENS, NEW YORK... 🔥👀



The fire, which was at a tire shop, could be seen all the way from JFK Airport. pic.twitter.com/UN6BUREspB — DramaAlert (@DramaAlert) September 3, 2024

Tehetetlenül álltak a hatalmas tűz előtt, egy kislány rekedt az épületben

Pusztító tűzesetben halt meg egy tinédzser Angliában. A 13 éves lány az otthonában tartózkodott, amikor felcsaptak a lángok. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a kiérkező tűzoltók már nem tudták időben kimenteni az épületből, a kislány a helyszínen életét vesztette. Két embert, egy másik gyermeket és egy felnőttet kimentettek a lakástűzből.

Halálos tűz pusztított egy plázában – drámai videón a mentés

Halálos tűz pusztított egy többszintes bevásárlóközpontban Pakisztán déli kikötővárosában, Karacsiban, ahol a hatóságok vasárnapra, csaknem 24 órás oltás után fékezték meg a lángokat. A tragédiában hat ember vesztette életét – köztük egy tűzoltó - és többen életüket vesztették.