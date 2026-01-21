Hírlevél
tűz

Sűrű füst lepte el a repülőteret, rohantak a tűzoltók a helyszínre – videó

Kigyulladt egy vontatójármű New Yorkban a JFK nemzetközi repülőtéren. A reptéri tűzoltók eloltották a lángokat, a tűzesetben senki sem sérült meg.
Tűz ütött ki a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren (JFK) szerda reggel – tájékoztat a Mirror. 

Kigyulladt egy vontatójármű New Yorkban a JFK nemzetközi repülőtéren. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat.
Kigyulladt egy vontatójármű New Yorkban a JFK nemzetközi repülőtéren. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat.(A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

A tűz reggel fél nyolc körül keletkezett a 8-as terminál közelében. American Airlines-hoz tartozó vontatójármű kapott lángra. A tüzet a repülőtéri tűzoltóság megfékezte. A tűzesetben személyi sérülés nem történt. 

A tűz okát még vizsgálják, a járatok késéséről vagy esetleges kimaradásáról nem érkezett bejelentés. 

