Sűrű füst lepte el a repülőteret, rohantak a tűzoltók a helyszínre – videó

Tűz ütött ki a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren (JFK) szerda reggel – tájékoztat a Mirror.
A tűz reggel fél nyolc körül keletkezett a 8-as terminál közelében. American Airlines-hoz tartozó vontatójármű kapott lángra. A tüzet a repülőtéri tűzoltóság megfékezte. A tűzesetben személyi sérülés nem történt.
A tűz okát még vizsgálják, a járatok késéséről vagy esetleges kimaradásáról nem érkezett bejelentés.
