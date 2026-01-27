Tűz pusztította el a magánszállást, többen meghaltak

Tűz ütött ki kedden kora reggel egy Moszkva környéki magánszálláson, négy kubai állampolgár meghalt, egy kórházba került – derült ki az orosz hatóságok tájékoztatásából az MTI információi szerint.

Fotó: Unsplash

Előzetes adatok szerint a tűz idején 21 ember tartózkodott az épületben, köztük gyermekek is. Az egyik kiskorú megsérült és kórházba került

– számolt be a helyi katasztrófavédelmi ügynökség egyik illetékese.

A tragédia az orosz fővárostól 20 kilométerre fekvő Balasiha városban található magánszálláson történt.

Az összes áldozat kubai állampolgár. Jelenleg tisztázzák, hogyan kerültek ebbe a házba”

– mondta a nyilatkozó.

A hatóságok szerint a ház tulajdonosa Londonban él, a tűzben elhunytaknak nem volt bérleti szerződésük. A mentőszolgálat arról számolt be, hogy kora reggel kapott értesítést a tűzről. A lángok eloltása után két férfi és két nő holttestét találták meg. Egy 15 éves tinédzsert kórházba szállítottak szén-monoxid-mérgezés tüneteivel.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) azt közölte, hogy vizsgálatot indított négy ember halálának ügyében.

Az előzetes adatok szerint a történtek oka a tűzzel való gondatlan bánásmód lehetett. A nyomozók és a szakértők felmérik a helyszínt, kihallgatásokat folytatnak, és törvényszéki orvosi és tűzvédelmi-műszaki vizsgálatokat terveznek

– tette hozzá a regionális nyomozó hatóság.

A Moszkvai terület ügyészségének sajtószolgálata arról számolt be, hogy a tűz során a sérült tinédzser mellett még öt ember menekült meg.

