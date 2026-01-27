Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

tűz

Tűz pusztította el a magánszállást, többen meghaltak

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden kora reggel tűz ütött ki egy Moszkva környéki magánszálláson. A tűz során négy ember meghalt, egy tizenöt éves tinédzser megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzhalálos tűzOroszország

Tűz ütött ki kedden kora reggel egy Moszkva környéki magánszálláson, négy kubai állampolgár meghalt, egy kórházba került – derült ki az orosz hatóságok tájékoztatásából az MTI információi szerint.

Tűz ütött ki kedden kora reggel egy Moszkva környéki magánszálláson, négy kubai állampolgár meghalt, egy kórházba került.
Tűz ütött ki kedden kora reggel egy Moszkva környéki magánszálláson, négy kubai állampolgár meghalt, egy kórházba került.
Fotó: Unsplash

Előzetes adatok szerint a tűz idején 21 ember tartózkodott az épületben, köztük gyermekek is. Az egyik kiskorú megsérült és kórházba került

 – számolt be a helyi katasztrófavédelmi ügynökség egyik illetékese.  

A tragédia az orosz fővárostól 20 kilométerre fekvő Balasiha városban található magánszálláson történt. 

Az összes áldozat kubai állampolgár. Jelenleg tisztázzák, hogyan kerültek ebbe a házba”

 – mondta a nyilatkozó.  

A hatóságok szerint a ház tulajdonosa Londonban él, a tűzben elhunytaknak nem volt bérleti szerződésük.  A mentőszolgálat arról számolt be, hogy kora reggel kapott értesítést a tűzről. A lángok eloltása után két férfi és két nő holttestét találták meg. Egy 15 éves tinédzsert kórházba szállítottak szén-monoxid-mérgezés tüneteivel.  

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) azt közölte, hogy vizsgálatot indított négy ember halálának ügyében. 

Az előzetes adatok szerint a történtek oka a tűzzel való gondatlan bánásmód lehetett. A nyomozók és a szakértők felmérik a helyszínt, kihallgatásokat folytatnak, és törvényszéki orvosi és tűzvédelmi-műszaki vizsgálatokat terveznek

 – tette hozzá a regionális nyomozó hatóság.  

A Moszkvai terület ügyészségének sajtószolgálata arról számolt be, hogy a tűz során a sérült tinédzser mellett még öt ember menekült meg. 

Tűz ütött ki egy görögországi gyárban

Tűz ütött ki a közép-görögországi Trikala város közelében található élelmiszergyártó üzemben hétfőn, a tűzoltók három ember holttestére bukkantak. A helyszínre 40 tűzoltó vonult ki 13 tűzoltóautóval.

Halálos gázrobbanás történt egy lakótelepen

Súlyos gázrobbanás történt egy 17 emeletes New York-i társasházban január végén.. A hatóságok súlyos károkról és több sérültről számoltak be egy amerikai nagyvárosban történt éjszakai baleset után. A gázrobbanás következtében tűz ütött ki egy 17 emeletes bronxi társasház felső szintjein, ami halálos áldozatot is követelt. A tűz következtében egy ember meghalt, 14-en pedig megsérültek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!