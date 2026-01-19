Halálos tűz pusztított egy plázában – drámai videón a mentés

Halálos tűz pusztított egy többszintes bevásárlóközpontban Pakisztán déli kikötővárosában, Karacsiban, ahol a hatóságok vasárnapra, csaknem 24 órás oltás után fékezték meg a lángokat. A tragédiában hat ember vesztette életét – köztük egy tűzoltó - és többen életüket vesztették - tájékoztat a CNN.

Tűzoltók dolgoznak a tűz megfékezésén a plázában

Fotó: RIZWAN TABASSUM / AFP

A Gul Plaza nevű épületben szombat késő este csaptak fel a lángok, amelyek gyorsan terjedtek a kozmetikumokat, ruházati cikkeket és műanyag árukat tároló üzletek között. A négyemeletes épületben és a pincében mintegy 1200 bolt működött, az tűz oltása közben az épület egyes részei beomlottak.

Tűz Karacsiban: sűrű füst a Gul Plaza fölött

Fotó: RIZWAN TABASSUM / AFP

A tűz okát egyelőre nem ismerik, az ügyben vizsgálat indult. Shehbaz Sharif miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és elrendelte, hogy a hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást vessenek be a további veszteségek megelőzése érdekében. Karachi, Sindh és Pakistan korábban is több halálos épülettűzesetet élt át, amelyeket gyakran a hiányos biztonsági előírásokkal és az illegális építkezésekkel hoznak összefüggésbe.

Halálos tűz pusztított egy idősotthonban

Súlyos tragédia rázta meg Indonéziát, miután egy idősotthonban pusztító lángok követeltek emberéleteket. A tűz egy manadói intézményben tört ki, ahol a bentlakók többsége alvás közben rekedt a füsttel telt épületben.

Pokoli tűz Hamburgban – hős tűzoltó mentett meg egy kislányt

Döbbenetes jelenetek játszódtak le Hamburg egyik városrészében. Egy házban tűz ütött ki, a tűzoltók pedig a lángoló házból menekítettek ki egy kisgyermeket, miközben a sűrű füst miatt több tucat ember rekedt a lakásában. A drámai mentésről készült képeken egy kislány görcsösen kapaszkodik megmentőjébe, aki karjaiban vitte ki őt az égő épületből.