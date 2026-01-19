Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Időjárás

Nem tréfa, jön a mélyfagy: az év eddigi leghidegebb napjai következnek

tűz

Pokoli pláza, tovább nőtt a halálos áldozatok száma

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább 11 halálos áldozata van annak a tragédiának, amely vasárnap történt a pakisztáni Karacsi egyik többszintes bevásárlóközpontjában, miközben több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak számon. A tűz a rossz szellőzésű épületben gyorsan terjedt, sűrű füsttel árasztotta el a belső tereket, és részleges összeomláshoz vezetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzkaracsiPakisztánhalálos áldozat

Tovább nőtt a pakisztáni Karacsi egyik bevásárlóközpontjában vasárnap keletkezett tűz halálos áldozatainak száma, és hétfőn még többtucatnyi ember után kutattak a tűzoltók. Szadia Dzsaved, a déli Szindh tartomány szóvivőjének közlése szerint a tűz Karacsiban, a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontjában ütött ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

KARACHI, PAKISTAN - JANUARY 19: Search and rescue works continue after a fire broke out at a shopping mall in Karachi, Pakistan on January 19,2026. More than 65 missing people after a massive fire tore through a shopping mall in the historic downtown district, killing six and reducing parts of the building to rubble. Sabir Mazhar / Anadolu (Photo by Sabir Mazhar / Anadolu via AFP), tűz
A rendőrség szerint a tűz rövidzárlat miatt keletkezett
Fotó: SABIR MAZHAR / ANADOLU

Egy rendőrségi szakértő hétfőn 11 halálos áldozatról tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, a kikötőváros polgármestere, Murtaza Vahab pedig vasárnap azt közölte, hogy több mint 60 embert tartanak még számon eltűntként.

A tűzoltók mindent megtettek

A tűzoltóság 24 órán át küzdött a lángok megfékezésén. Munkájukat nehezítette, hogy a rossz szellőzésű bevásárlóközpont sűrű füsttel telt meg, és ez késleltette kutatásukat a tűz csapdájába esett emberek után. A rendőrség közlése szerint a tüzet feltehetően a földszinten keletkezett rövidzárlat okozta, és terjedését fokozták a bevásárlóközpontban felhalmozott gyúlékony anyagok. 

Vasárnap estére az épület egy jelentős része összeomlott, törmelékkel árasztva el az utcát. A mentésen dolgozók arra figyelmeztettek, hogy az épület többi része is omlásveszélyes.

A bevásárlóközpontban dolgozó bolttulajdonosok és a környék lakói szerint a tűzhöz késve érkeztek ki a tűzoltók, addigra már a földszintről az emeletekre is átterjedtek a lángok. Emellett az oltást hátráltatta a megfelelő feleszerelések és a víz hiánya is – mondták el a helyi médiának.

Tavaly nyáron - ahogy azt az Origo is megírta - egy lakóház omlott össze Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban. A helyi mentőalakulatok azt közölték, hogy legkevesebb 17-en meghaltak és sokan megsérültek a házomlásban.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!