Pokoli pláza, tovább nőtt a halálos áldozatok száma

Tovább nőtt a pakisztáni Karacsi egyik bevásárlóközpontjában vasárnap keletkezett tűz halálos áldozatainak száma, és hétfőn még többtucatnyi ember után kutattak a tűzoltók. Szadia Dzsaved, a déli Szindh tartomány szóvivőjének közlése szerint a tűz Karacsiban, a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontjában ütött ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

A rendőrség szerint a tűz rövidzárlat miatt keletkezett

Fotó: SABIR MAZHAR / ANADOLU

Egy rendőrségi szakértő hétfőn 11 halálos áldozatról tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, a kikötőváros polgármestere, Murtaza Vahab pedig vasárnap azt közölte, hogy több mint 60 embert tartanak még számon eltűntként.

A tűzoltók mindent megtettek

A tűzoltóság 24 órán át küzdött a lángok megfékezésén. Munkájukat nehezítette, hogy a rossz szellőzésű bevásárlóközpont sűrű füsttel telt meg, és ez késleltette kutatásukat a tűz csapdájába esett emberek után. A rendőrség közlése szerint a tüzet feltehetően a földszinten keletkezett rövidzárlat okozta, és terjedését fokozták a bevásárlóközpontban felhalmozott gyúlékony anyagok.

Vasárnap estére az épület egy jelentős része összeomlott, törmelékkel árasztva el az utcát. A mentésen dolgozók arra figyelmeztettek, hogy az épület többi része is omlásveszélyes.

A bevásárlóközpontban dolgozó bolttulajdonosok és a környék lakói szerint a tűzhöz késve érkeztek ki a tűzoltók, addigra már a földszintről az emeletekre is átterjedtek a lángok. Emellett az oltást hátráltatta a megfelelő feleszerelések és a víz hiánya is – mondták el a helyi médiának.

Tavaly nyáron - ahogy azt az Origo is megírta - egy lakóház omlott össze Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban. A helyi mentőalakulatok azt közölték, hogy legkevesebb 17-en meghaltak és sokan megsérültek a házomlásban.



