Égő pokollá vált a szilveszteri buli – fiatalok haltak meg a lángok között

A tűz 2025. december 31-én éjjel, a svájci Crans-Montana síközpontban található Le Constellation bárban ütött ki, miközben a vendégek az újévet köszöntötték. A hatóságok közlése szerint a lángok és a fojtogató füst másodpercek alatt elárasztották a klub alagsori részét, ahol több tucat fiatal rekedt bent – tájékoztat a DailyMail.

A helyszín látképe, miután több tucat ember meghalt és mintegy 100 másik megsérült, amikor tűz ütött ki egy bárban a svájci Crans-Montana síközpontban szilveszterkor a svájci Crans-Montanában, 2026. január 1-jén.

Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN / ANADOLU / AFP

Hősies mentés a lángok között

A tragédia egyik hőse a 55 éves Paolo Campolo volt, aki egy segélykérő telefonhívás után azonnal a helyszínre sietett. Lányának barátja és több fiatal is a klubban rekedt, ezért Campolo egy oldalsó vészkijáratot feszített fel, hogy menekülőutat biztosítson a pánikba esett vendégeknek.

Tűz Svájcban

A lángok gyors terjedése miatt a főbejáratnál torlódás alakult ki, sokan nem tudtak időben kijutni. A tűzoltók és mentők már a helyszínen voltak, amikor Campolo megérkezett, de a sűrű füst miatt több tucat ember maradt a belső térben.

Szilveszteri tűz: Halálos áldozatok és sérültek

A hatóságok közlése szerint legalább

47 ember vesztette életét, további 119-en megsérültek,

közülük több mint 80-an kritikus állapotban vannak. Az áldozatok között számos kiskorú is van, és több eltűnt személyt továbbra is keresnek.

Vizsgálat indult a tragédia okairól

A nyomozás eddigi adatai szerint a tüzet nagy valószínűséggel pezsgősüvegekre rögzített szikrázó gyertyák okozták, amelyek meggyújthatták a mennyezet hangszigetelő burkolatát. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a menekülési útvonalak és a tűzvédelmi előírások megfeleltek-e a szabályoknak.

Megrendült a közösség

A helyi iskolák, családok és közösségek gyászba borultak. Több eltűnt fiatal ügyében még folyamatban van az azonosítás, a sérültek ellátása pedig napokig is eltarthat.

A svájci hatóságok nem zárták ki, hogy a vizsgálat eredményétől függően büntetőeljárás is indulhat a felelősök ellen.

