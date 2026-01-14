Hatalmas lánggal ég egy gyárépület Angliában — videó

A tüzet reggel 7:20 után jelentették. Szemtanúk szerint a lángok egy autójavító műhelyben csaptak fel, majd gyorsan átterjedtek a szomszédos épületekre is. A környéken több robbanást is hallottak, ami tovább fokozta a pánikot. A helyi tűzoltóság megerősítette, hogy az oltásban jelenleg 17 tűzoltóautó vesz részt. A helyszínre több állomásról – köztük Bilstonból, Dudley-ból, Walsallból és Wednesburyből – vezényeltek egységeket. Az első tűzoltóautó mindössze három perccel a riasztás után a helyszínre érkezett – írja a Daily Mail.

A tűzoltók még küzdenek a lángokkal

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A tűz okát még vizsgálják

Tűz keletkezett egy gyárépületben. Légzőkészüléket viselő tűzoltók oltják a lángokat. Az épület még mindig ég

– közölte a tűzoltóság. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon, csukják be az ajtókat és az ablakokat, valamint kerüljék el az érintett területet. Biztonsági okokból a közeli St Luke Általános Iskola minden tanulóját hazaküldték. A helyiek beszámolói szerint a füst sűrű és fullasztó.

A környék tele van füsttel, nehéz lélegezni

– mondta Dave Bennett, aki a közelben lakik.

A large fire has broken out at a factory in Blakenhall, Wolverhampton, billowing smoke over parts of the city.



People in the area are being advised to keep doors and windows closed. pic.twitter.com/8uEvAaEPxe — ITV News Central (@ITVCentral) January 14, 2026

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy Codsallból is jól látható volt a füstfelhő.

Ijesztő, milyen magasak a lángok, és milyen gyorsan terjedtek tovább.”

A mentési munkálatok ideje alatt egyes üzletek és vállalkozások súlyos károkat szenvedhettek el. Egy helyi lakos elmondta, hogy látott egy üzlettulajdonost sírni, miután frissen feltöltött árukészlete teljesen megsemmisült. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a mentés és az oltás jelenleg is folyamatban van. Az Origo korábban arról írt, hogy kigyulladt két gyár Bangladesben.

