Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

tűz

Hatalmas lánggal ég egy gyárépület Angliában — videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több tucat tűzoltó küzd a lángokkal Wolverhampton Blakenhall városrészében, miután szerda reggel tűz keletkezett az egyik ipari létesítményben. A tűzről és a sűrű, fekete füstoszlopról készült felvételek bejárták a közösségi médiát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzlángwolverhamptontűzoltógyár

A tüzet reggel 7:20 után jelentették. Szemtanúk szerint a lángok egy autójavító műhelyben csaptak fel, majd gyorsan átterjedtek a szomszédos épületekre is. A környéken több robbanást is hallottak, ami tovább fokozta a pánikot. A helyi tűzoltóság megerősítette, hogy az oltásban jelenleg 17 tűzoltóautó vesz részt. A helyszínre több állomásról – köztük Bilstonból, Dudley-ból, Walsallból és Wednesburyből – vezényeltek egységeket. Az első tűzoltóautó mindössze három perccel a riasztás után a helyszínre érkezett – írja a Daily Mail.

tűz
A tűzoltók még küzdenek a lángokkal
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A tűz okát még vizsgálják

 

Tűz keletkezett egy gyárépületben. Légzőkészüléket viselő tűzoltók oltják a lángokat. Az épület még mindig ég

– közölte a tűzoltóság. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon, csukják be az ajtókat és az ablakokat, valamint kerüljék el az érintett területet. Biztonsági okokból a közeli St Luke Általános Iskola minden tanulóját hazaküldték. A helyiek beszámolói szerint a füst sűrű és fullasztó.

A környék tele van füsttel, nehéz lélegezni

– mondta Dave Bennett, aki a közelben lakik. 

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy Codsallból is jól látható volt a füstfelhő. 

Ijesztő, milyen magasak a lángok, és milyen gyorsan terjedtek tovább.”

A mentési munkálatok ideje alatt egyes üzletek és vállalkozások súlyos károkat szenvedhettek el. Egy helyi lakos elmondta, hogy látott egy üzlettulajdonost sírni, miután frissen feltöltött árukészlete teljesen megsemmisült. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a mentés és az oltás jelenleg is folyamatban van. Az Origo korábban arról írt, hogy kigyulladt két gyár Bangladesben.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!