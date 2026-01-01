Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

A svájci síparadicsomban történt tűzeset az újévi ünneplés idején ütött ki a Valais kantonban található Crans-Montana egyik bárjában. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, helikoptereket és mentőautókat is bevetve. A tűz egy robbanást követően keletkezett, és rövid idő alatt elterjedt az épületben, ahol sokan tartózkodtak az évváltás miatt – tájékoztat a News Sky.

A tűzeset után lezárták Crans-Montana egyik legismertebb szórakozóhelyét Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Mi történt a svájci síparadicsomban újévkor?

2026 hajnalán egy bárban robbanás történt, amelyet gyorsan terjedő tűz követett. A helyszínen ünneplő vendégek közül sokan megsérültek, többeket égési sérülésekkel szállítottak kórházba. A mentés órákon át tartott.

Hány halálos áldozata van a crans-montanai tűzesetnek?

A svájci hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatot, de hivatalos tájékoztatás szerint több tucat halálos áldozattól tartanak. Külföldi diplomáciai források legalább 40 megerősített elhunytról számoltak be, az azonosítás azonban még folyamatban van.

Mi okozta a robbanást a crans-montanai bárban?

A robbanás pontos oka jelenleg nem ismert. Korábbi sajtóértesülések szerint pirotechnikai eszközök is szerepet játszhattak, ám ezt a hatóságok nem erősítették meg. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik.

Külföldiek is vannak az áldozatok között?

A svájci rendőrség megerősítette, hogy az áldozatok között több külföldi állampolgár is lehet. A francia külügyminisztérium közlése szerint legalább két francia sérültet kezelnek, más nemzetiségek esetében az azonosítás még tart.

A hatóságok egyértelműen kizárták a terrorcselekmény lehetőségét. Az esetet balesetként és halálos tűzként kezelik, a nyomozás a műszaki és biztonsági körülmények feltárására koncentrál.