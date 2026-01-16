Tragédia a nyomornegyedben: pár éve az ár vitte el mindenüket, most tűz pusztította el a maradékot

A tűzoltóság szerint 300 ember küzd a lángokkal a dél-koreai főváros déli részén fekvő Gangnamban. Az érintett területen mintegy 100 ember él, aki közül 47-et kellett kitelepíteni a tűzeset miatt. A hatóságok szerint nincsenek áldozatok.

Óriási füst borította be a tűzeset helyszínét Gangnamban

Fotó: - / YONHAP

Sok helyi lakos mindenét elvesztette a tűzeset miatt

A tűzoltók helyi idő szerint nem sokkal hajnali 5 után kapták a bejelentést, és nem sokkal később a második legmagasabb szintűre emelték a riasztást, mert félő volt, hogy a lángok egy közeli hegyre is átterjednek.

Aludtam, amikor az egyik szomszéd ébresztett, hogy tűz van. Kiszaladtam és láttam, hogy minden lángol. Pár éve az ár vitte el majdnem mindenünket, most a tűz pusztítja el, ami maradt”

– mondta egy helyi nő, aki 30 éve él a környéken.

Jun Hodzsong dél-koreai közbiztonsági miniszter elrendelte, hogy minden embert mozgósítsanak, hogy mindenkit ki lehessen menteni, és mielőbb meg lehessen fékezni a lángokat.

Gangnam Szöul egyik legmódosabb negyede, ezen belül azonban az érintett Kurjongoot általában Szöul utolsó megmaradt nyomornegyedének szokták nevezni. A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben jött létre, amikor közmunkák és építkezések miatt hajléktalanná vált emberek tömegesen telepedtek le ott engedély nélkül, és húztak fel rögtönzött házakat, amelyek gyakran tűzveszélyes anyagokból készültek. Kurjongot hamarosan újjáépítik, de a hatóságok szerint még most is él ott több mint 300 család.

Tűz Debrecenben

A debreceni Róka utcában is tűz ütött ki, de a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült elkerülni, hogy nagyobb tragédia történjen.

Kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

Nagy riadalom támadt, amikor tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában.