Legalább 40-en, köztük tinédzserek égtek halálra a szórakozóhelyen

Valais kanton rendőrfőnöke, Frédéric Gisler keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a tűzesetet hajnali 1 óra 30 perc körül észlelték, majd másodperceken belül érkezett a segélyhívás. A hatóságok azonnal vörös riasztást adtak ki, az első rendőrök 1.32-kor már a helyszínen voltak, ahol megkezdték a sérültek ellátását és kórházba szállítását – írja a Sky News.

Gyászolók a tűzeset helyszínén

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

A tűzeset okát vizsgálják

A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, a hozzátartozók számára pedig 4.14-kor segélyvonalat nyitottak meg.

A rendőrfőnök hangsúlyozta: a síközpont nemzetközi jellege miatt külföldi áldozatok is lehetnek, az elhunytak azonosítása pedig napokig is eltarthat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják.

Gisler a tájékoztatón részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és elmondta, hogy pályafutása egyik legmegrázóbb eseményéről van szó.

Órákon át tartott a mentés

A Valais kantonban található Crans-Montana egyik bárjában az újévi ünneplés idején ütött ki tűz, ami egy robbanást követően keletkezett, és rövid idő alatt elterjedt az épületben, ahol sokan tartózkodtak az évváltás miatt. A mentés órákon át tartott. A mentéshez helikoptereket és több tucat mentőegységet riasztottak, a sérülteket több kórházba szállították át.

Külföldiek is lehetnek az áldozatok között

A robbanás pontos oka jelenleg nem ismert. Korábbi sajtóértesülések szerint pirotechnikai eszközök is szerepet játszhattak, ám ezt a hatóságok nem erősítették meg. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik. A svájci rendőrség megerősítette, hogy az áldozatok között több külföldi állampolgár is lehet.