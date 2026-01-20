Egy 83 éves férfi agyonlőtt egy Uber-sofőrt, mert azt hitte, átveri

A bíróság szerint William J. Brock tavaly márciusban hat lövéssel végzett a 61 éves Lo-Letha Toland-Hall-lal, amikor a nő megjelent az otthonánál Dél-Charles Townban. Az idős férfi meg volt győződve arról, hogy a nő része annak az összeesküvésnek, amely során csalók 12 ezer dollárt (közel 4 millió forint) próbáltak kicsalni tőle óvadék címén. A valóság még ennél is tragikusabb: az Uber-sofőr szintén ugyanannak a csalónak az áldozata lett. A nő egy „csomagfelvételre” kapott megbízást, és mit sem sejtve hajtott Brock házához, számolt be a tragédiáról a CNN.

Az Uber-sofőr megöléséről videófelvétel is készült – Fotó: The Clark County Sheriff’s Office

„Fenyegetve éreztem magam” – védekezett az Uber-sofőrt kivégző vádlott

Brock a tárgyaláson azzal védekezett, hogy önvédelemből lőtt, mivel a telefonos csaló korábban fenyegetéseket intézett ellene és családja ellen. Állítása szerint amikor a sofőr megjelent a házánál, pánikba esett, és attól tartott, hogy valóban megtámadják.

Az ügyészség azonban egyértelművé tette: Lo-Letha Toland-Hall fegyvertelen volt, és semmilyen veszélyt nem jelentett. A nő nem tudott a Brockot ért fenyegetésekről, és kizárólag a munkáját végezte.

Az esküdtszék végül gyilkosság, súlyos testi sértés és emberrablás vádjában is bűnösnek találta az idős férfit. Az ítélethirdetésre a héten kerül sor. Brock ügyvédje továbbra is kitart amellett, hogy védence önvédelemből cselekedett.

Két család veszítette el a szerettét

A Clark megyei ügyész, Daniel Driscoll megrendítő szavakkal kommentálta az ítéletet:

A legszomorúbb az egészben az, hogy két család is elveszítette a szerettét – miközben az igazi bűnözők, a csalók még mindig szabadlábon vannak.

Az ügy újra rávilágít egy félelmetes jelenségre: a telefonos átverések nemcsak anyagi károkat, hanem emberéleteket is követelhetnek. Egy rosszkor meghozott döntés, egy félreértés – és máris visszafordíthatatlan a tragédia.

