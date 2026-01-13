Hihetetlen, de igaz: ufó bukkant fel hajnalban – fotók készültek

Rejtélyes égi jelenséget figyelt meg hat ausztrál bányász a hajnali órákban Nyugat-Ausztrália Pilbara régiójában, egy bányaterület közelében. A munkások elmondása szerint az ufó hajnali öt óra körül tűnt fel az égbolton, amikor a bánya laboratóriumi egységéből tartottak vissza a táborba – tájékoztat a Daily Mail.

A bányászok szerint az ufó alakja eltért minden ismert légi járműtől - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Ufóra emlékeztető alakzat jelent meg az égen

A szemtanúk beszámolója alapján az objektum jól kivehetően rajzolódott ki a világosodó ég hátterében. Az autóban ülők közül először az elöl utazók figyeltek fel a szokatlan alakzatra, amelyet a sofőr kezdetben felhőnek vélt, ám rövid időn belül egy háromszög formájú, ismeretlen repülő tárgyra emlékeztető jelenségként írt le.

A jármű hátsó ülésén ülők is hamar észrevették az égi objektumot, amelynek azonosítására több magyarázat is felmerült. Felmerült, hogy mentőhelikoptert látnak, ezt azonban többen kizárták, mivel az objektum sem alakjában, sem mozgásában nem hasonlított ismert légi járműre. A távolság ugyanakkor megnehezítette a pontos beazonosítást.

Az egyik munkás, Afrasiab Khan mobiltelefonjával fényképeket is készített a jelenségről. A felvételek azóta is találgatások tárgyát képezik, hivatalos magyarázat ugyanis egyelőre nem született az észlelésre.

Aussie miners baffled after spotting bizarre object in the sky above the Pilbara: 'Genuine UFO' https://t.co/9XWPuNZ98w — Daily Mail (@DailyMail) January 13, 2026

Titkos UFO-észlelésekről szóló dokumentumok kerültek napvilágra

A brit katonai hírszerzés meglepő dokumentumai szerint a hatóságok sokáig vizsgálták az azonosítatlan repülő jelenségeket már a kilencvenes években is. A dokumentumokban az UFO-észlelések kapcsán még az idegen technológia megszerzésének lehetősége is felmerült.