A brit Nemzeti Levéltárból előkerült dokumentumok szerint a 1990-es években egy katonai hírszerző egység komolyan foglalkozott az UFO-jelenségekkel, köztük a fekete háromszög alakú repülő tárgyak észleléseivel – írja a DailyStar.

Titkos UFO-észlelésekről szóló dokumentumok kerültek napvilágra

Fotó: Unsplash

A dokumentumok szerint a brit Védelmi Hírszerző Szolgálat feladata volt az „azonosítatlan légi jelenségek” vizsgálata. Egy 1997. március 4-i feljegyzésben a szerző „furcsa objektumokat” említ az égen, és megjegyzi, hogy lehet valóságalapjuk, sőt nem zárja ki, hogy a nemzeti biztonságot is veszélyeztethetik.

„Logikus feltételezni, hogy ha jelentős számú ember lát furcsa tárgyakat az égen, akkor lehet valóságalapja. Az azonosítatlan légi jelenségek potenciális fenyegetést jelenthetnek az ország védelmére, hiszen nem tudjuk, mik ezek” – áll a dokumentumban.

A jelentés kifejezetten utalt a hírhedt belga fekete háromszög UFO-kra, amelyek 1989 és 1990 között kerültek jelentésekbe, és azt sugallta, hogy érdemes lenne megszerezni az ilyen technológiát. A dokumentum szerint a háromszögek hosszú ideig lebegtek, majd szuperszonikus sebességgel gyorsultak, könnyedén megelőzve F-16-os vadászgépeket.

A dokumentum a híres rendleshami erdei esetet is említi, ahol az USA Légierő személyzete látott szokatlan fényeket és UFO-t az 1980 decemberében a brit RAF Bentwaters és RAF Woodbridge közelében. Mind a belgiumi, mind a rendleshami esetnél megjegyezték, hogy a repülő szerkezetek nem rendelkeztek „hagyományos” meghajtással, lebegni tudtak és igen nagy sebességgel haladhattak.

UFO-t jelentett egy pilóta – hátborzongató felvétel készült az esetről

Egy magángép pilótája hátborzongató élményről számolt be repülés közben, amikor több ezer méteres magasságban egy különös tárgy jelent meg a gépe mellett. A UFO észlelése annyira szokatlan volt, hogy még a légi irányítást is zavarba hozta, akik végül tréfás megjegyzéssel reagáltak: „Sok szerencsét az idegenekhez.”

UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényéből: a Columbus-dosszié

A Kádár-korszak Magyarországán a repülő csészealjak nemcsak a fantáziát mozgatták meg, hanem a Belügyminisztérium operatív osztályát is. A titkosított magyar UFO-akták sem a földönkívüliek létezésének vagy tevékenységének felderítéséről szóltak, sokkal inkább a témával foglalkozók megfigyeléséről. Az egyik legkülönösebb dosszié, a „Columbus”, ma is az egyik legizgalmasabb ablak a korszak paranoiája és a kíváncsiság között ingadozó világban. A témát a dossziék tartalmát nyilvánosságra hozó Miskolczi László segítségével dolgoztuk fel.