Több ezer UFO-t észleltek a nukleáris létesítmények felett

Amerika legfontosabb nukleáris létesítményei körül az elmúlt évtizedekben feltűnően sok UFO-észlelés történt – derül ki egy friss jelentésből. A közösségi adatgyűjtésre épülő Enigma platform szerint több ezer azonosítatlan objektum jelent meg atomerőművek és katonai bázisok közelében – írja a Daily Mail.

Több ezer UFO-észlelést jegyeztek fel a nukleáris létesítmények felett – Fotó: Unsplash

Mit kerestek az UFO-k az amerikai nukleáris létesítmények felett?

Az adatok szerint nyolc évtized alatt több mint 2800 UFO-észlelést rögzítettek mintegy 90 nukleáris helyszín környékén. A tanúk izzó gömbökről, korong vagy háromszög alakú tárgyakról beszéltek, amelyek szabályos mintázatokban mozogtak. Egy 2025 áprilisi esetben a Delaware állambeli Bear felett videóra vették, ahogy egy narancssárgán fénylő objektum alakot váltott a Salem és a Hope Creek atomerőmű közelében. Mások Kaliforniában, a Diablo Canyon erőműnél láttak hirtelen eltűnő tárgyat.

Drónok vagy ismeretlen technológia?

A jelentések egy része a 2024 vége és 2025 eleje közötti keleti parti drónhullám idején szaporodott meg. Sok szemtanú strukturált, fényt kibocsátó tárgyakat említett, amelyek pulzáltak vagy színt váltottak eltűnésük előtt. Egy beszámoló szerint a Salem erőmű közelében több kisebb fény egyetlen nagy UFO-vá olvadt össze. Bár a Pentagon vizsgálja az ilyen eseteket, a hadsereg továbbra sem talált bizonyítékot földönkívüliekre.

Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az UFO-észlelések?

A kutatók szerint sok objektum megsértette a tiltott légteret, ami komoly kérdéseket vet fel a nukleáris létesítmények védelméről. Az Enigma szakértői arra figyelmeztetnek: akár külföldi hírszerzéshez köthető technológiáról, akár ismeretlen jelenségről van szó, mindkét eset fokozott megfigyelést igényel. A beszámolók ráadásul nemcsak az Egyesült Államokra korlátozódnak: Csernobilnál és Fukusimánál is szóltak jelentések állítólagos UFO-feltűnésekről.

