UFO-jármű porosodhat évtizedek óta egy titkos hangár mélyén

A jelentések szerint a marylandi Naval Air Station Patuxent River, közismert nevén Pax River lehet az a hely, ahol az UFO-hoz köthető szerkezetet őrzik. A támaszpont hivatalosan katonai repülőgépek fejlesztésével és kipróbálásával foglalkozik, ám névtelen források szerint a falai mögött egészen más jellegű munka is folyik – írja a DailyStar.

Az UFO-járművet állítólag egy elzárt katonai hangárban őrzik, ahol évtizedek óta vizsgálják az ismeretlen eredetű szerkezetet a nyilvánosság kizárásával. Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS / VHB

UFO-kutatások árnyékában: furcsa légi jelenségek a katonai bázis körül

Állítólag az UFO-val kapcsolatos kutatások már az 1950-es évek óta zajlanak, és a cél az ismeretlen eredetű jármű felépítésének és működésének részletes megértése. A beszámolók szerint mindezt zárt épületekben, szigorú titoktartás mellett végzik.

Az UFO körüli találgatásokat tovább erősíti, hogy a bázis közelében több alkalommal is szokatlan légi mozgásokat figyeltek meg. Egyes esetekben idegen államok felderítő eszközeit azonosították, máskor azonban olyan repülő tárgyakat láttak, amelyek nem hasonlítottak semmilyen ismert légi járműre. A források szerint ezek is az UFO-jelenséggel hozhatók összefüggésbe.

'Exotic vehicle of unknown origin' being held at tiny army base as UFO hopes growhttps://t.co/33Fn8nklGO pic.twitter.com/7XlK4CJYTD — Daily Star (@dailystar) January 20, 2026

Hivatalos tagadás és belső vallomások

Az amerikai hadsereg hivatalos álláspontja szerint soha nem került elő kézzelfogható bizonyíték UFO létezésére. Ezzel szemben több volt kormányzati dolgozó mást állít. Köztük van Luis Elizondo, aki korábban magas rangú hírszerzési feladatokat látott el.

Elmondása szerint léteznek olyan, a nyilvánosság elől elzárt programok, amelyek célja lezuhant, ismeretlen eredetű szerkezetek begyűjtése és vizsgálata. Állítása szerint ezekben a programokban már sikerült feltárni az UFO-k belső szerkezetét, és jelenleg azok működésének megértésén dolgoznak.

Mit jelenthet mindez az UFO-kutatásban?

Ha a beszámolók igaznak bizonyulnak, az UFO nem pusztán legenda vagy félreértett jelenség, hanem valódi, fizikai nyomot hagyott maga után. Egyelőre azonban továbbra sincs nyilvánosan bemutatott bizonyíték, így az egész történet a titkok és feltételezések világában marad.

