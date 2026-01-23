Megszólaltak a titkos katonai rádiók: UFO-szerű repülő eszközt észleltek Nevadában – videó

A január 14-én hajnalban rögzített felvételeket Anders Otteson, önmagát felfedezőként és videósként bemutató túrázó készítette az UFO-szerű repülő eszközről az 51-es körzet felett, amikor a nevadai sivatagban, a bázis közelében táborozott. Elmondása szerint először egy B–2 Spirit lopakodó bombázót látott átrepülni, majd néhány órával később megjelent egy szabályos háromszög alakú, úgynevezett „Dorito” repülő is – számolt be a Daily Mail.

A titokzatos 51-es katonai körzet, amelynek közelében az UFO-szerű repülő eszközt észlelték

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Titkos kódnyelvet használtak az UFO-szerű tárgy észlelése közben

A furcsa észlelés közben egy rádiószkennerrel követett katonai frekvencián szokatlan kódnyelvet rögzítettek: a megszokott szakzsargon helyett olyan kifejezések hangzottak el, mint „sós perec”, „sörprofil” vagy „sajtos snack”. Szakértők szerint ez a módszer titkos kommunikáció elfedésére szolgálhat.

🚨🇺🇸 INFRARED FOOTAGE CAPTURES MYSTERIOUS "DORITO-SHAPED" AIRCRAFT OVER AREA 51



Newly released thermal footage from January 14 shows an unidentified triangular aircraft flying over Area 51 and the Nevada Test and Training Range.



Videographer Anders Otteson of Uncanny… pic.twitter.com/0gDqanBTtK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 22, 2026

A Dorito-alakú objektum nem először bukkan fel: 2014-ben Kansasben és Texasban is lefényképeztek hasonló, az amerikai hadsereg ismert gépeitől eltérő repülő eszközt.

Bár sok jel arra utal, hogy kísérleti katonai repülőről lehet szó, a háromszög alakú UFO-k évtizedek óta visszatérő elemei az észak-amerikai észleléseknek.

Az 51-es körzet korábban olyan fejlesztéseknek adott otthont, mint a radaron nehezen észlelhető repülőgép, az F–117 Nighthawk, így nem meglepő, hogy a titokzatos repülés újabb összeesküvés-elméleteket és találgatásokat indított el.

