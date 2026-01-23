Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

ufo-észlelés

Megszólaltak a titkos katonai rádiók: UFO-szerű repülő eszközt észleltek Nevadában – videó

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb megmagyarázhatatlan jelenség borzolja a kedélyeket az Egyesült Államok egyik legtitokzatosabb katonai létesítménye körül, Nevadában. Egy felfedező egy különös, háromszög alakú, UFO-szerű repülő eszközt videózott le az 51-es körzet felett, miközben a katonai rádiófrekvenciákon szokatlan, ételnevekkel kódolt üzenetek hangzottak el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ufo-észlelésNevadakatonai létesítmény

A január 14-én hajnalban rögzített felvételeket Anders Otteson, önmagát felfedezőként és videósként bemutató túrázó készítette az UFO-szerű repülő eszközről az 51-es körzet felett, amikor a nevadai sivatagban, a bázis közelében táborozott. Elmondása szerint először egy B–2 Spirit lopakodó bombázót látott átrepülni, majd néhány órával később megjelent egy szabályos háromszög alakú, úgynevezett „Dorito” repülő is – számolt be a Daily Mail.  

A titokzatos 51-es katonai körzet, amelynek közelében az UFO-szerű repülő eszközt észlelték – Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A titokzatos 51-es katonai körzet, amelynek közelében az UFO-szerű repülő eszközt észlelték
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Titkos kódnyelvet használtak az UFO-szerű tárgy észlelése közben

A furcsa észlelés közben egy rádiószkennerrel követett katonai frekvencián szokatlan kódnyelvet rögzítettek: a megszokott szakzsargon helyett olyan kifejezések hangzottak el, mint „sós perec”, „sörprofil” vagy „sajtos snack”. Szakértők szerint ez a módszer titkos kommunikáció elfedésére szolgálhat.

A Dorito-alakú objektum nem először bukkan fel: 2014-ben Kansasben és Texasban is lefényképeztek hasonló, az amerikai hadsereg ismert gépeitől eltérő repülő eszközt. 

Bár sok jel arra utal, hogy kísérleti katonai repülőről lehet szó, a háromszög alakú UFO-k évtizedek óta visszatérő elemei az észak-amerikai észleléseknek.

Az 51-es körzet korábban olyan fejlesztéseknek adott otthont, mint a radaron nehezen észlelhető repülőgép, az F–117 Nighthawk, így nem meglepő, hogy a titokzatos repülés újabb összeesküvés-elméleteket és találgatásokat indított el.

UFO-jármű porosodhat évtizedek óta egy titkos hangár mélyén

Egy friss beszámoló szerint egy kevéssé ismert amerikai katonai bázison évtizedek óta egy ismeretlen eredetű járművet tartanak elzárva.

Nincs magyarázat! Több ezer rejtélyes tárgyat talált egy UFO-figyelő alkalmazás

Az Enigma nevű UFO-figyelő alkalmazás most olyan felvételeket mutat, amelyek a földönkívüli eredetű rejtélyek új fejezetét nyitják meg.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!