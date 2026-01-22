Pusztító földcsuszamlás — embereket temetett maga alá a sár

Az új-zélandi földcsuszamlás a heves esőzések után indult meg a Mount Maunganui lábánál, ahol egy kempinget és lakóépületeket is maga alá temetett a sárlavina. A törmelék lakókocsikat sodort el, az érintett területet teljes egészében lezárták – írja SkyNews.
Új-zélandi földcsuszamlás: instabillá vált a terület, leállt a kutatás
A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek, ám a körülmények rendkívül veszélyesnek bizonyultak. A heves esőzések miatt a talaj továbbra is telített, így a szakemberek attól tartanak, hogy újabb omlások következhetnek be.
Emiatt a hatóságok időszakosan visszavonták az egységeket a romok közeléből, ami jelentősen lassítja a kutatást.
A beavatkozást vezető Fire and Emergency New Zealand parancsnoka, William Pike elmondta: a kezdeti percekben civilek és az elsőként kiérkező tűzoltók hangokat hallottak a törmelék alól, ami reményt adott az eltűntek életben maradására. Röviddel később azonban a terület instabillá vált, és mindenkit ki kellett vonni a helyszínről.
Az új-zélandi földcsuszamlás után órák teltek el anélkül, hogy bármilyen életjelet észleltek volna, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt a mentésben részt vevők és az eltűntek hozzátartozói körében. A mentőegységek speciális keresőeszközöket vetettek be, ám eddig nem sikerült túlélőt találni.
A tragédia nem egyedi eset volt: a közeli Papamoa térségében egy másik földcsuszamlás egy lakóházat temetett maga alá, ahol két embert tartanak nyilván eltűntként.
A hatóságok szerint itt is az extrém mennyiségű csapadék indította el a sárlavinát.
Ezzel egy időben Auckland közelében egy járművet sodort el az ár, a benne utazó személyt jelenleg is keresik. Az ország több pontján utak váltak járhatatlanná, áramkimaradások nehezítik a lakosság mindennapjait, és több ezer háztartás maradt ideiglenesen ellátás nélkül.
Szakértők szerint az új-zélandi földcsuszamlás jól mutatja, milyen súlyos következményei lehetnek az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségeknek.
A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék az érintett térségeket, és maradéktalanul kövessék a hivatalos figyelmeztetéseket.
A mentés továbbra is zajlik, de az idő múlásával egyre kisebb az esély arra, hogy az eltűnteket élve találják meg. A helyszínen dolgozók szerint most már nemcsak a túlélők felkutatása, hanem az áldozatok felkutatása és az okok feltárása is a feladat részévé vált.
