Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Friss

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

Z generáció

Durva újévi fogadalmakat tesz a Z generáció

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfelejthetjük a hagyományos diétát és az edzőtermi bérleteket, a fiatalabb generációk sokkal radikálisabb újévi fogadalmakkal vágnak neki 2026-nak. Egy friss felmérés szerint a 18–40 év közötti fiatalok jelentős része napi jégfürdőt vállal újévi fogadalomként, esetleg teljesen elhagyja a koffeint vagy a cukrot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Z generációfelmérésújévi fogadalom

A kutatásból kiderült, hogy majdnem minden ötödik fiatal napi szinten alkalmazna hidegterápiát, míg közel minden negyedik teljes koffeinmegvonást tervez újévi fogadalomként. Sokan az ultrafeldolgozott élelmiszereket is száműznék, mások időszakos böjtbe vagy rendszeres digitális detoxba kezdenének – derül ki a Daily Mail cikkéből

A hidegterápia is népszerű újévi fogadalom – Fotó: Unsplash
A hidegterápia is népszerű újévi fogadalom
Fotó: Unsplash

Életmódbeli változás, mint újévi fogadalom

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Táplálkozási tanácsadók szerint a „mindent vagy semmit” hozzáállás könnyen visszaüthet, és hosszú távon többet árthat, mint használ. 

A hangsúlyt inkább a kiegyensúlyozott étrendre és a fenntartható szokásokra helyeznék.

A felmérés szerint a fiatalok többsége elavultnak tartja szüleik újévi fogadalmait, mint a zsírszegény diétát vagy a klasszikus fogyókúrákat. Úgy vélik, a modern, túlterhelt életben az egyszerű, következetes életmódbeli változások érnek igazán sokat.

Újévi fogadalmak: miért fogy el a lendület gyorsan?

Az év eleje sokak számára az újrakezdés időszaka, amikor tele vagyunk tervekkel, elhatározásokkal és önmagunkkal szembeni ígéretekkel.

Molnár Gusztáv újévi fogadalma nagy fordulat jelez

Molnár Gusztáv az újévi fogadalmairól, az apaságról és a következő nagy terveiről beszélt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!