Durva újévi fogadalmakat tesz a Z generáció

A kutatásból kiderült, hogy majdnem minden ötödik fiatal napi szinten alkalmazna hidegterápiát, míg közel minden negyedik teljes koffeinmegvonást tervez újévi fogadalomként. Sokan az ultrafeldolgozott élelmiszereket is száműznék, mások időszakos böjtbe vagy rendszeres digitális detoxba kezdenének – derül ki a Daily Mail cikkéből.

A hidegterápia is népszerű újévi fogadalom

Életmódbeli változás, mint újévi fogadalom

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Táplálkozási tanácsadók szerint a „mindent vagy semmit” hozzáállás könnyen visszaüthet, és hosszú távon többet árthat, mint használ.

A hangsúlyt inkább a kiegyensúlyozott étrendre és a fenntartható szokásokra helyeznék.

A felmérés szerint a fiatalok többsége elavultnak tartja szüleik újévi fogadalmait, mint a zsírszegény diétát vagy a klasszikus fogyókúrákat. Úgy vélik, a modern, túlterhelt életben az egyszerű, következetes életmódbeli változások érnek igazán sokat.

Újévi fogadalmak: miért fogy el a lendület gyorsan?

Az év eleje sokak számára az újrakezdés időszaka, amikor tele vagyunk tervekkel, elhatározásokkal és önmagunkkal szembeni ígéretekkel.

