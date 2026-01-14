Kilenc újszülött halt meg pár nap alatt – bilincsben vitték el a kórház orvosait

Hírlevél
Botrány rázta meg Oroszországot. Néhány nap leforgása alatt kilenc újszülött vesztette életét egy szibériai szülészeti kórházban. Az ügy országos botránnyá nőtte ki magát, miután a hatóságok őrizetbe vették az intézmény főorvosát és az intenzív osztály megbízott vezetőjét.
Az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint a halálesetek a Novokuznyeckben található 1-es számú kórházban történtek, egy közel félmillió lakosú dél-szibériai városban. Az újszülöttek december 1. és január 12. között, többségük a hosszú újévi ünnepek idején halt meg, számolt be a döbbenetes esetről a Reuters.

újszülött
Az orvosok gondatlansága miatt halhatott meg kilenc újszülött a szibériai kórházban – Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY / illusztráció

Bilincsben vitték el az orvosokat – nem megfelelően látták el az újszülötteket

A hatóságok által közzétett videón az látható, ahogy rendőrök bilincsben kísérnek el egy férfit, míg egy egészségügyi dolgozót kihallgatnak a nyomozók. A Nyomozó Bizottság szerint az orvosokat halált okozó gondatlanság gyanújával vették őrizetbe.

A hivatalos közlés szerint a csecsemők halála „a gyanúsítottak hivatalos és szakmai kötelességeik nem megfelelő ellátásának következménye lehetett”. Egyelőre azonban nem hozták nyilvánosságra, pontosan mi okozta az újszülöttek halálát.

Leszakadt az egyik csecsemő karja

Az Argumenty i Fakty című lap szerint a kórház már korábban is rossz hírnévnek örvendett, és legalább öt figyelmeztetést kapott az egészségügyi hatóságoktól 2023 augusztusa és novembere között. Más orosz médiumok megdöbbentő személyes beszámolókat közöltek szülő nőktől. Egy asszony azt állította, hogy szülés közben leszakadt a csecsemője karja, és a gyermek meghalt. Egy másik nő szerint az egyik orvos trágár módon beszélt vele. Az ellenőrzések során állítólag alapvető gyógyszerek hiányát is megállapították.

Pavel Vorobjov professzor, ismert orosz orvos élesen bírálta az esetet:

Már az első halálnál mindent félre kellett volna dobniuk, és azonnal cselekedni. Ha kilenc ember meghal, és mindenki hallgat, az nagyon furcsa

 – mondta.

Politikai kérdéssé vált a tragédia

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki az orosz közvéleményben. Több politikus és kommentátor is feltette a kérdést: hogyan akarja Oroszország növelni a születésszámot – ami Vlagyimir Putyin elnök egyik kiemelt célja –, ha ilyen tragédiák történhetnek következmények nélkül?

-11 fokban, autóban született meg egy baba

Hamburg Rissen kerületében váratlan szülés kezdődött egy autóban a fagyos téli hidegben. A baba autóban született meg, a mentők érkezéséig az apa telefonos útmutatást kapott, számoltunk be az esetről az Origón.

Tragédia Londonban – körülmetélés után halt meg egy csecsemő

Súlyos hiányosságokra figyelmeztet egy friss brit hatósági jelentés egy csecsemő halála kapcsán. A körülmetélés biztonságát és szabályozását vizsgálják, miután egy hat hónapos kisfiú életét vesztette egy nem orvosi beavatkozást követően, írtuk nemrég az Origón.

 

