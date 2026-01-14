Kilenc újszülött halt meg pár nap alatt – bilincsben vitték el a kórház orvosait

Az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint a halálesetek a Novokuznyeckben található 1-es számú kórházban történtek, egy közel félmillió lakosú dél-szibériai városban. Az újszülöttek december 1. és január 12. között, többségük a hosszú újévi ünnepek idején halt meg, számolt be a döbbenetes esetről a Reuters.

Az orvosok gondatlansága miatt halhatott meg kilenc újszülött a szibériai kórházban – Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY / illusztráció

Bilincsben vitték el az orvosokat – nem megfelelően látták el az újszülötteket

A hatóságok által közzétett videón az látható, ahogy rendőrök bilincsben kísérnek el egy férfit, míg egy egészségügyi dolgozót kihallgatnak a nyomozók. A Nyomozó Bizottság szerint az orvosokat halált okozó gondatlanság gyanújával vették őrizetbe.

A hivatalos közlés szerint a csecsemők halála „a gyanúsítottak hivatalos és szakmai kötelességeik nem megfelelő ellátásának következménye lehetett”. Egyelőre azonban nem hozták nyilvánosságra, pontosan mi okozta az újszülöttek halálát.

Leszakadt az egyik csecsemő karja

Az Argumenty i Fakty című lap szerint a kórház már korábban is rossz hírnévnek örvendett, és legalább öt figyelmeztetést kapott az egészségügyi hatóságoktól 2023 augusztusa és novembere között. Más orosz médiumok megdöbbentő személyes beszámolókat közöltek szülő nőktől. Egy asszony azt állította, hogy szülés közben leszakadt a csecsemője karja, és a gyermek meghalt. Egy másik nő szerint az egyik orvos trágár módon beszélt vele. Az ellenőrzések során állítólag alapvető gyógyszerek hiányát is megállapították.

Pavel Vorobjov professzor, ismert orosz orvos élesen bírálta az esetet:

Már az első halálnál mindent félre kellett volna dobniuk, és azonnal cselekedni. Ha kilenc ember meghal, és mindenki hallgat, az nagyon furcsa

– mondta.

Politikai kérdéssé vált a tragédia

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki az orosz közvéleményben. Több politikus és kommentátor is feltette a kérdést: hogyan akarja Oroszország növelni a születésszámot – ami Vlagyimir Putyin elnök egyik kiemelt célja –, ha ilyen tragédiák történhetnek következmények nélkül?

