Ukrajna hadserege komoly nehézségekkel küzd Zaporizzsja megyében, Huliaipolétól nyugatra, ahol az orosz erők fokozatosan nyomulnak előre. A fronthelyzet romlásával párhuzamosan azonban belső törésvonalak is felszínre kerültek: a beszámolók szerint támadó egységek erőszakkal vontak irányításuk alá területvédelmi katonákat. Az ügy olyannyira elfajult, hogy az ukrán katonai ombudsman is elismerte, valódi problémáról van szó – írja az Euromaidan.

Ukrajna: egymás ellen fordultak a csapatok Zaporizzsjánál

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

A háttérben a parancsnoki rendszer megosztottsága áll. A területvédelmi dandárok regionális parancsnokságoknak vannak alárendelve, míg a támadó egységek közvetlenül az ukrán főparancsnok, Olekszandr Szirszkij irányítása alá tartoznak. Amikor kevés az ember és az eszköz, a támadó alakulatok nagyobb befolyással bírnak, miközben a területvédelmi egységeket teszik felelőssé az olyan vereségekért, amelyeket valójában súlyos hátrányból próbáltak meg elkerülni.

A jelentések szerint a Huliaipole körzetében harcoló támadó egységek a közelmúltban katonákat „gyűjtöttek be” egy szomszédos területvédelmi dandártól, és azok parancsnokainak tiltakozása ellenére átcsoportosították őket a frontra. Az ombudsman, Olha Resetyilova megerősítette, hogy Zaporizzsja megyében feszültség alakult ki az alakulatok között, amelyet félreérthető parancsok és a kommunikáció hiánya súlyosbított.

A konfliktus egyik oka az eltérő feladatkör. A területvédelmi erők jellemzően hosszú ideig tartanak állásokat és településeket, míg a támadó egységek gyors, agresszív ellentámadásokra vannak kiképezve. A két típusú alakulat egymásra van utalva: a területvédelem nehezen szerez vissza elvesztett területeket, a támadó erők pedig nem alkalmasak statikus védelemre.

Huliaipolét hónapokon át tartotta a 102. és a 106. területvédelmi dandár, miközben az orosz erők akár ötszörös létszámfölényben voltak. A védők súlyos veszteségeket szenvedtek, rotáció és megfelelő utánpótlás nélkül. Amikor a város végül elesett, a felelősséget mégis ezekre az egységekre hárították, noha elemzők szerint a körülmények hosszú távon tarthatatlanná tették a védelmet.