Kitört a pánik Brüsszelben az ukránok miatt: ez csapda!

Brüsszelben készül az a javaslatcsomag, amely radikálisan átalakítaná az Európai Unióhoz való csatlakozás eddigi rendszerét. A kétlépcsős, úgynevezett „tagság-lite” modell lehetővé tenné Ukrajna gyorsított belépését egy esetleges béketerv részeként, amely véget vetne az orosz inváziónak - írja a Financial Times.

Ukrajna miatt tört ki pánik Brüsszelben: ez csapda! Fotó: YVES HERMAN / POOL

Ukrajna 2022 februári orosz támadás után vált hivatalos EU-jelölt országgá, és a tagságot alapvető elemnek tekinti a háború utáni jövőjéhez, valamint a nyugati orientáció megerősítéséhez. A javaslatcsomagban 2027-re tették a belépés lehetőségét,

bár az EU becslése szerint az ország reformokra akár egy évtizedig is szükség lehet az összes kritérium teljesítéséhez.

A Bizottság terve szerint Ukrajna csatlakozhatna ugyan, de kezdetben kevesebb döntési joggal rendelkezne: például nem szavazhatna az állam- és kormányfői csúcsokon, illetve a miniszteri üléseken. A csatlakozást követően fokozatosan kapna hozzáférést az uniós belső piachoz, mezőgazdasági támogatásokhoz és fejlesztési forrásokhoz a poszt-tagsági mérföldkövek teljesítésével.

Brüsszelben és a tagállamokban feszültség

A terv jelentősen eltérne a 1993-ban elfogadott csatlakozási szabályoktól, amelyek megkövetelik, hogy a jelentkező országok minden EU-s előírást teljesítsenek, mielőtt beléphetnek a közösségbe. Több EU-diplomata szerint a „gyorsított tagság” kockázatot jelenthet a blokk stabilitására, értéktelenné teheti a tagságot, és feszültséget okozhat más csatlakozni kívánó országokkal, például Montenegróval és Albániával.

„Ez Putyin és Trump csapdája, és mi belelépünk” – mondta egy másik EU-diplomata, utalva az unió egységét fenyegető politikai és stratégiai kockázatokra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön összekapcsolta Ukrajna csatlakozását a béketárgyalásokkal: „A csatlakozás önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia Ukrajna számára, de egyben a jövőbeli növekedés és jólét motorja is.”