Zelenszkij csapdába esett, csak így menekülhet meg

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Német elemzés szerint Ukrajna mozgástere drámaian beszűkült: Donald Trump már nem Oroszországot, hanem Zelenszkijt tartja a béke akadályának, és kemény nyomással kényszerítené Kijevet megállapodásra.
Stratégiai zsákutcába került Ukrajna, ahol a túlélés egyetlen forgatókönyve Moszkva kemény feltételeinek elfogadása lehet – írja a német Berliner Zeitung.

Ukrajna csapdába esett Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

Német lap szerint Ukrajna csapdába esett – csak Moszkva diktátuma maradt

A lap szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump már nem a Kremlt teszi felelőssé a konfliktus elhúzódásáért, hanem személy szerint Volodimir Zelenszkijt látja a békekötés legfőbb akadályának. A cikk úgy fogalmaz, Trump nyíltan nyomást gyakorol az ukrán vezetésre a béke érdekében.

A szerző értékelése szerint Kijev gyakorlatilag a falhoz szorult. Washington kész a legfájdalmasabb nyomásgyakorló eszközöket is bevetni annak érdekében, hogy rákényszerítse az ukrán vezetést a Moszkva által diktált feltételek elfogadására.

Korábban Donald Trump nem zárta ki azt sem, hogy Ukrajna további területeket veszíthet.

