Ukrajna jövője körüli félelmekről beszélve Timosenko kijelentette: „Lesz címerünk, zászlónk, himnuszunk és egy nemzetünk, amely a világ minden táján szétszóródik, de ezen túl semmi más nem marad.” A politikusnő korábban a Volodimir Zelenszkij vezette kormányzatot már „fasiszta rezsimként” jellemezte.

Ukrajna megszűnik – a volt ukrán miniszterelnök hihetetlen kijelentést tett (Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto)

A politikusnő emellett a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádjaival kapcsolatban is megszólalt. Timosenko ártatlannak vallja magát, és úgy véli, hogy a hivatal lépései csupán „nagyszabású PR-lépésnek” minősülnek, amelynek célja nem az igazságszolgáltatás, hanem a politikai nyomásgyakorlás.

Ukrajna: Politikai válság és belső feszültségek

Timosenko kijelentése rávilágít az ukrán belpolitikai válságra, amelyet a kormányzat és az ellenzék közötti konfliktus, valamint a korrupcióellenes intézkedések körüli viták tovább mélyítenek. A politikai helyzet feszültségei mellett a háborús fenyegetések és a nemzetközi nyomás tovább bonyolítják az ország jövőjét, miközben Timosenko az ukrán társadalom számára egyre drámaibb jövőképet fest.