Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Az Ukrajna újjáépítése körüli tárgyalások új szintre léphetnek: Kijev és Washington egyszerre két jelentős gazdasági megállapodásról egyeztet, amelyek közül az egyik egy 800 milliárd dolláros újjáépítési program, a másik pedig egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. A dokumentumok szorosan kapcsolódnak a biztonsági garanciákhoz és egy jövőbeni békemegállapodás kereteihez - írja a brit The Telegraph.

Ukrajna újjáépítése 800 milliárd dollárból: Trump és Zelenszkij Davosban dönthet

Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

A brit The Telegraph értesülései szerint a végleges döntések akár már januárban megszülethetnek a Világgazdasági Fórumon, a svájci Davosban, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is jelen lesz.

Az úgynevezett „jóléti megállapodás” célja, hogy a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárt mozgósítson Ukrajna újjáépítésére és gazdaságának újraindítására. Az ukrán vezetés szerint a terv munkahelyeket teremtene, ösztönözné a beruházásokat, és segítene stabilizálni az ország háború utáni működését. A finanszírozás hitelekből, támogatásokból és magánbefektetésekből állna össze.

Kijev abban bízik, hogy ha az amerikai befolyás erősebben megjelenik Ukrajna gazdasági jövőjében, akkor Washington készségesebben vállal majd konkrét biztonsági kötelezettségeket is. A most tárgyalt csomag egy korábbi ásványkincs-megállapodásra épül, amely már kedvezőbb hozzáférést biztosított amerikai befektetőknek az ukrán bányászati projektekhez.

Az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff szerint a megállapodás kulcseleme annak az átfogó tűzszüneti és rendezési csomagnak, amelyen hónapok óta dolgoznak. Bejelentette azt is, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési alapkezelője, a BlackRock is részt vesz a programban, bár a részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A gazdasági csomag másik pillére egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. Zelenszkij szerint a javaslat nulla vámtarifát biztosítana az amerikai–ukrán kereskedelemben, ami jelentős versenyelőnyt adna Ukrajnának a térség más államaival szemben, és új befektetéseket vonzhatna az országba. Az ukrán elnök hangsúlyozta: egy ilyen megállapodás önmagában is gazdasági biztonsági garanciát jelentene.