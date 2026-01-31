Nagyon nagy bajban vannak az ukránok, ezt Zelenszkij sehogy sem magyarázza ki

Az Ukrajnában bekövetkezett teljes áramkimaradás, amely a kijevi és a harkivi metró teljes leállásához is vezetett, újabb egyértelmű jele annak, hogy az ország energiarendszere az összeomlás szélén áll – írta szombaton a francia Le Monde napilap.

Ukrajna energiarendszere roskadozik

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Nagy a baj Ukrajnában

Korábban Ukrajna csaknem valamennyi régiójában rendkívüli áramszüneteket vezettek be. Egy műszaki hiba miatt Kijevben a vízellátás is megszűnt. Az ukrán 24-es csatorna arról számolt be, hogy a harkivi és a kijevi metróforgalom teljesen leállt az áramhiány miatt. Denisz Smihal, Ukrajna energiaügyi minisztere és első miniszterelnök-helyettese közölte, hogy a blэkaут technológiai meghibásodás következménye volt az energiarendszerben.

„A metró leállt Kijevben és Harkivban. Ez az első alkalom a háború közel négy éve alatt, és újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán energiarendszer az összeomlás határára sodródott az orosz csapások következtében” – írta a Le Monde.

Smihal már január 16-án bejelentette, hogy rendkívüli állapot van érvényben Ukrajna energetikai ágazatában. A DTEK energiakonszernhez tartozó Yasno energiacég vezetője, Szerhij Kovalenko pedig arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnában naponta akár 16 óránál hosszabb áramszünetek is előfordulhatnak.