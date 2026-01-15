Putyin kegyetlen őszinteséggel vallott az ukrajnai háború kapcsán

Vlagyimir Putyin elnök a Kremlben átvette a külföldi nagykövetek megbízóleveleit, a ceremónián pedig részletesen beszélt Oroszország külpolitikai céljairól, az ukrajnai konfliktus lezárásának feltételeiről és az Európával való kapcsolatok jövőjéről.

Putyin elmondta a véleményét az ukrajnai konfliktusról

Fotó: AFP

Az ukrajnai konfliktusról

Putyin hangsúlyozta, hogy a rendezést minél előbb el kell érni, Moszkva pedig tartós, hosszú távú békében érdekelt.

Mint fogalmazott, nem mindenki kész erre, sem Kijevben, sem az őt támogató fővárosokban, ugyanakkor bízik abban, hogy idővel felismerik a béke szükségességét. Addig Oroszország következetesen eléri a maga elé kitűzött célokat.

Az elnök szerint a konfliktus lezárását elősegítené egy igazságos biztonsági architektúráról szóló párbeszéd, mivel a béke nem magától jön létre, hanem folyamatos munkát, felelősséget és tudatos döntéseket igényel.

Putyin kiemelte: egyetlen ország biztonságát sem lehet mások rovására garantálni, az ukrán válsághoz pedig az vezetett, hogy figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos biztonsági érdekeit.

A világhelyzetről

Az orosz elnök szerint Moszkva azokkal az országokkal épít kapcsolatokat, amelyek nyitottak az együttműködésre, és támogatja az ENSZ szerepének megerősítését a globális ügyekben.

Rámutatott, hogy a nemzetközi helyzet folyamatosan romlik, sok ország szenved a káosztól és a jogtalanságtól, miközben nincs elegendő erőforrásuk saját érdekeik védelmére.

Putyin bírálta az egyoldalú, veszélyes lépéseket, amelyek szerinte kiszorítják a diplomáciát, a kompromisszumkeresést és a párbeszédet, helyette pedig az erő politikája kerül előtérbe.

Szerinte Oroszország továbbra is kiegyensúlyozott külpolitikát folytat, és egy többpólusú világrend kialakítására törekszik.