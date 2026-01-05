Eltűnés, kóma, tíz műtét — most megtörtént a fordulat az ukrán modell életében

Az ukrán modell, a 20 éves Maria Kovalchuk tíz hónappal azután, hogy életveszélyes állapotban találtak rá Dubajban, ismét saját lábán képes közlekedni. A fiatal nőt 2025 márciusában súlyos sérülésekkel, törött gerinccel és végtagokkal, eszméletlen állapotban találták meg egy út mentén, miután egy luxuspartira volt hivatalos, ahonnan rejtélyes körülmények között eltűnt – írja a DailyMail.

Az ukrán modell története hónapok óta foglalkoztatja a közvéleményt — a dubaji eset után most új fordulat rajzolódik ki. Fotó: Daily Mail/Maria Kovalchuk

Az ukrán modell állapota hónapokig reménytelen volt

Az ukrán modell összesen tíz komoly műtéten esett át: három beavatkozás történt mindkét lábán, kettő a gerincén, egy pedig a lapockáján. Hetekig kómában feküdt, hónapokig tolószékhez volt kötve. Felépülése végül Norvégiában, Trondheim közelében, egy elzárt rehabilitációs helyszínen indult meg, ahol háborús menekültként kapott kezelést.

Sokkoló vádak a dubaji eset mögött

Az ukrán modell és családja szerint a sérülések nem balesetből származnak. Édesanyja állítása alapján lányát egy többnapos dubaji luxuspartin gazdag orosz férfiak bántalmazták, sérülései pedig brutális verésre és kínzásra utalnak. Egy sebész szerint a sebek nem egyeztethetők össze sem véletlen eséssel, sem önsértéssel.

Fenyegetések és megmagyarázatlan fordulatok

A család szerint a dubaji hatóságok fedezték az ukrán modell teljes orvosi ellátását, miközben senkit nem vontak felelősségre. Az édesanya azt is elmondta, hogy miután nyilvánosan beszélt az ügyről, fenyegető üzenetet kapott:„Norvégiában is megtalálunk.”

„Úgy éreztem magam, mint egy összetört baba”

Az ukrán modell közösségi oldalán őszintén beszélt a lelki megpróbáltatásokról:

„Szó szerint összetörve éreztem magam, mint egy baba. Nem tudtam elképzelni, hogyan élem tovább az életem.”

Hozzátette: idővel rájött, hogy a belső gyógyulás fontosabb, mint a külső sebek. Jelenleg sminkoktatással foglalkozik, és több tízezer követő előtt dokumentálja felépülését.

Megszólalt a dubaji szexpartin brutálisan megvert és megalázott OnlyFans-modell

Maria Kovalchuk megszólalt és felidézte a pokoli eseményeket. A megvert OnlyFans-modell elmondása alapján egy dubaji szexparti során történt vele a rémálom.