Eltűnés, kóma, tíz műtét — most megtörtént a fordulat az ukrán modell életében

Az ukrán modell, a 20 éves Maria Kovalchuk tíz hónappal azután, hogy életveszélyes állapotban találtak rá Dubajban, ismét saját lábán képes közlekedni. A fiatal nőt 2025 márciusában súlyos sérülésekkel, törött gerinccel és végtagokkal, eszméletlen állapotban találták meg egy út mentén, miután egy luxuspartira volt hivatalos, ahonnan rejtélyes körülmények között eltűnt – írja a DailyMail.
Az ukrán modell állapota hónapokig reménytelen volt
Az ukrán modell összesen tíz komoly műtéten esett át: három beavatkozás történt mindkét lábán, kettő a gerincén, egy pedig a lapockáján. Hetekig kómában feküdt, hónapokig tolószékhez volt kötve. Felépülése végül Norvégiában, Trondheim közelében, egy elzárt rehabilitációs helyszínen indult meg, ahol háborús menekültként kapott kezelést.
Sokkoló vádak a dubaji eset mögött
Az ukrán modell és családja szerint a sérülések nem balesetből származnak. Édesanyja állítása alapján lányát egy többnapos dubaji luxuspartin gazdag orosz férfiak bántalmazták, sérülései pedig brutális verésre és kínzásra utalnak. Egy sebész szerint a sebek nem egyeztethetők össze sem véletlen eséssel, sem önsértéssel.
Fenyegetések és megmagyarázatlan fordulatok
A család szerint a dubaji hatóságok fedezték az ukrán modell teljes orvosi ellátását, miközben senkit nem vontak felelősségre. Az édesanya azt is elmondta, hogy miután nyilvánosan beszélt az ügyről, fenyegető üzenetet kapott:„Norvégiában is megtalálunk.”
„Úgy éreztem magam, mint egy összetört baba”
Az ukrán modell közösségi oldalán őszintén beszélt a lelki megpróbáltatásokról:
„Szó szerint összetörve éreztem magam, mint egy baba. Nem tudtam elképzelni, hogyan élem tovább az életem.”
Hozzátette: idővel rájött, hogy a belső gyógyulás fontosabb, mint a külső sebek. Jelenleg sminkoktatással foglalkozik, és több tízezer követő előtt dokumentálja felépülését.
