Az arany WC után itt az aranyrúd-botrány: bajban Zelenszkij embere

Andrij Melnyik, a Ukrajnai Állami Vagyonalap (FDMU) állami vagyonkezelési osztályának vezetője, a 2024-es vagyonbevallásában jelezte, hogy több mint 650 kilogramm aranyrúd van a birtokában, melynek értéke hozzávetőleg 80 millió euró az aktuális aranyárfolyam szerint. A vezető az aranyat az orosz „Kiton 21. század” Zrt.-nél helyezte el 2012 óta vette észre a Mandíner.

Jelentős mennyiségű arany tűnt el a bankrablás során

Ugyanezen Zrt.-nél Melnyik öt értékpapírt is őriz, összértékük 3,9 milliárd hrivnya. Emellett a vagyonbevallásban 15 ritkaföldfém-lelőhelyet is feltüntetett a megszállt Luhanszki régióban, köztük a DKH „Krasznodonutol” egy telephelyét, amelyet 1,5 milliárd euróra értékelt.

A hivatalos dokumentum szerint Melnyik 2024-ben 1 millió hrivnya éves jövedelmet szerzett. Érdekesség, hogy a korábbi évek vagyonbevallásaiban az arany nem szerepelt.

Tavaly áprilisban az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NAZK) súlyos szabálytalanságokat talált Melnyik vagyonbevallásában: a hamis adatok értéke 2,42 millió hrivnya volt, ami a Büntető Törvénykönyv 366-2. cikke szerint bűncselekménynek minősül. A vizsgálat szerint Melnyik többek között megpróbálta eltitkolni nyilvános státuszát, hibásan tüntette fel családtagjait, manipulálta az adóazonosítót, és nem deklarált bizonyos vállalati jogokat.

A vagyonbevallás nyilvánosságra hozatala újabb kérdéseket vet fel az ukrán állami vagyon kezelésének átláthatóságáról és a megszállt területek gazdasági jogainak kezeléséről.