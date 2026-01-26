Hírlevél
Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

UNESCO

Egy szlovákiai falu inkább visszaadná az UNESCO világörökségi címet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A turisták özöne gyökeresen megváltoztatta Vlkolínec életét. Az UNESCO-cím a falusiak szerint már nem áldás, hanem komoly terhet jelent.
UNESCOvilágörökségSzlovákiafalu

Vlkolínec, a kis kárpáti település Szlovákiában, több mint 30 éve viseli az UNESCO világörökségi címet. Bár sok hely számára büszkeséget jelent ez a kitüntetés, a falusiak most azt szeretnék, ha a településük lemondhatna a státuszról. Az UNESCO-díj látszólag békét hozott a régióba, de a valóságban komoly nehézségeket okoz a mindennapokban – írja a Bild.

Slovakia, Vlkolinec traditional village in Mala Fatras Mountains, classified as World Heritage by UNESCO (Photo by BODY Philippe / hemis.fr / Hemis via AFP)
Visszaadná UNESCO világörökségi címét a szlovákiai falu – Fotó: BODY PHILIPPE / hemis.fr

Miért adná vissza a szlovákiai falu az UNESCO-címet?

A helyiek szerint a falu a világörökségi cím miatt „halott szabadtéri múzeummá” vált. Naponta turisták százai sétálnak keresztül a kerteken, kukucskálnak be az ablakokon, és zavart okoznak a családok életében. A szigorú előírások miatt a lakosok már nem tarthatnak állatokat, és földjeiket sem művelhetik szabadon. A világörökségi cím tehát komoly megélhetési és magánéleti terhet is jelent.

Lehetséges-e az UNESCO világörökségi státusz visszavonása?

Bár a lakosok szeretnék visszaadni a címet, az UNESCO-listáról való törlés rendkívül ritka és bonyolult folyamat. Ehhez nemcsak a szervezet, hanem a szlovák kormány jóváhagyása is szükséges. A döntés így valószínűleg elhúzódik, miközben a turisták továbbra is özönlenek Vlkolínecbe, és az apró falu életét negatívan befolyásolják.

Mit jelent az UNESCO-státusz a lakosok szemszögéből?

Az UNESCO-státusz a nemzetközi elismerés mellett komoly felelősséget és terhet jelenthet a helyieknek. Vlkolínec esete jól mutatja, hogy a világörökségi cím nem mindenki számára csak büszkeség – néha a mindennapi élet nehézségeit is fokozza. A kis szlovák falu története így tanulság lehet más UNESCO-helyszínek számára is.

