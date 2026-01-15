Történelmi lépést hajtott végre a NASA – ilyen még nem volt

Hírlevél
Történelmi esemény zajlott le az űrben. Az űrből történő evakuálás először vált valósággá a NASA gyakorlatában, amikor egészségügyi okok miatt űrhajósokat hoztak vissza a Nemzetközi Űrállomásról.
Az űr a legvégső határ – hangzik el a Star Trek című ikonikus sorozat majd minden epizódjában. A mai nappal, 2026. január 15-én (helyi idő szerint hajnali 5 óra körül) az emberiség egy újabb mérföldkövet lépett át: sikeresen végrehajtotta az első, űrből történő evakuálást a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről, miután az egyik űrhajós az elmúlt napokban megbetegedett, ezért az asztronautákat a tervezettnél hamarabb vissza kellett hozni a Földre.

The SpaceX Dragon capsule Crew 11 returns early to Earth from space due to an astronauts medical issue as seen during reentry over Los Angeles, California on January 15, 2026 carrying four International Space Station (ISS) NASA astronauts Mike Fincke and Zena Cardman, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Kimiya Yui, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov. Four crewmembers departed the International Space Station on January 14 after a medical issue prompted their mission to be cut a month short -- a first for the orbiting laboratory. The US space agency has declined to disclose which crewmember has the health problem or give details about the issue, but it has stressed the return is not an emergency situation. The affected crewmember "was and continues to be in stable condition," NASA official Rob Navias said on January 14.
Űrből evakuálták a beteg asztronautát a Nemzetközi űrállomásról (A képen a SpaceX Dragon űrkapszulája) Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Űrből evakuálták a beteg űrhajóst

Az űrből történő evakuálás eddig csak elméleti forgatókönyvként szerepelt a NASA terveiben. Ezúttal azonban a földi orvosok úgy ítélték meg, hogy a korai visszatérés jelenti a legbiztonságosabb megoldást. A döntés mögött nem akut vészhelyzet, hanem hosszabb távú egészségügyi kockázat állt.

A visszatérést a SpaceX Dragon kapszulája hajtotta végre. Az űrhajó kevesebb mint 11 órával az ISS elhagyása után a Csendes-óceánba szállt le San Diego közelében. 

A NASA tájékoztatása szerint az érintett űrhajós állapota a repülés során stabil maradt, a részletes orvosi vizsgálatot azonban már a Földön végzik el.

Törölt űrséta és csökkentett személyzet az ISS-en

Az egészségügyi probléma január 7-én merült fel, emiatt egy tervezett űrsétát is töröltek. A korai visszatérés után a Nemzetközi Űrállomáson átmenetileg háromfős személyzet maradt. Ez a létszám működőképes, ugyanakkor bizonyos tudományos és karbantartási műveleteket korlátoz.

Mit jelent ez a jövő űrmissziói számára?

Az eset mérföldkőnek számít az emberes űrrepülés történetében. A mostani evakuálás bizonyítja, hogy a NASA képes gyors és biztonságos döntéseket hozni akkor is, ha nem áll fenn közvetlen vészhelyzet. A tapasztalatok a jövő hosszabb űrküldetéseinél, köztük a Hold és a Mars felé irányuló misszióknál is kulcsszerepet kaphatnak – számolt be a Fox News.

A csillagközi térből érkező különleges égitest új fejezetet nyitott a tudományos megfigyelésekben. A 3I/Atlas egy idegen eredetű üstökös, amely számos érdekességet tár fel a távoli naprendszerek világáról. Ritkasága és összetett viselkedése miatt a kutatók szerint ez az objektum olyan információkat hordoz, amelyek teljesen új megértést adhatnak a mi naprendszerünk működéséről is.

Négy űrhajóst idő előtt hazarendelt a NASA egy egészségügyi probléma miatt. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén így átmenetileg mindössze háromfős személyzet dolgozik.

 

