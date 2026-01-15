Történelmi lépést hajtott végre a NASA – ilyen még nem volt

Az űr a legvégső határ – hangzik el a Star Trek című ikonikus sorozat majd minden epizódjában. A mai nappal, 2026. január 15-én (helyi idő szerint hajnali 5 óra körül) az emberiség egy újabb mérföldkövet lépett át: sikeresen végrehajtotta az első, űrből történő evakuálást a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről, miután az egyik űrhajós az elmúlt napokban megbetegedett, ezért az asztronautákat a tervezettnél hamarabb vissza kellett hozni a Földre.

Űrből evakuálták a beteg asztronautát a Nemzetközi űrállomásról (A képen a SpaceX Dragon űrkapszulája) Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Űrből evakuálták a beteg űrhajóst

Az űrből történő evakuálás eddig csak elméleti forgatókönyvként szerepelt a NASA terveiben. Ezúttal azonban a földi orvosok úgy ítélték meg, hogy a korai visszatérés jelenti a legbiztonságosabb megoldást. A döntés mögött nem akut vészhelyzet, hanem hosszabb távú egészségügyi kockázat állt.

A visszatérést a SpaceX Dragon kapszulája hajtotta végre. Az űrhajó kevesebb mint 11 órával az ISS elhagyása után a Csendes-óceánba szállt le San Diego közelében.

A NASA tájékoztatása szerint az érintett űrhajós állapota a repülés során stabil maradt, a részletes orvosi vizsgálatot azonban már a Földön végzik el.

Törölt űrséta és csökkentett személyzet az ISS-en

Az egészségügyi probléma január 7-én merült fel, emiatt egy tervezett űrsétát is töröltek. A korai visszatérés után a Nemzetközi Űrállomáson átmenetileg háromfős személyzet maradt. Ez a létszám működőképes, ugyanakkor bizonyos tudományos és karbantartási műveleteket korlátoz.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/PAr3laJGN5 — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Mit jelent ez a jövő űrmissziói számára?

Az eset mérföldkőnek számít az emberes űrrepülés történetében. A mostani evakuálás bizonyítja, hogy a NASA képes gyors és biztonságos döntéseket hozni akkor is, ha nem áll fenn közvetlen vészhelyzet. A tapasztalatok a jövő hosszabb űrküldetéseinél, köztük a Hold és a Mars felé irányuló misszióknál is kulcsszerepet kaphatnak – számolt be a Fox News.

