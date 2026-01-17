Ez már nem sci-fi: Kína szuperfegyvere új fejezetet nyithat a hadviselésben

Kína a világon elsőként egy repülőgép-hordozót tervez juttatni az űrbe, amely egy gigantikus űrfegyverként funkcionálhat. Az 120 000 tonnás monstrum akár 88 hiperszonikus rakétát is szállíthat, és a tervek szerint 2040-re készülhet el – írja a Focus.

Kína új űrfegyvere megváltoztathatja a hadviselést (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Kína új űrfegyvert épít: így néz ki a Luaniao

A projekt középpontjában a Luaniao áll, egy 242 méter hosszú és 684 méter széles anyahajó, amely akár 88 űrvadászt is képes szállítani. A White Emperor típusú harci gépek hiperszonikus rakétáikkal még az űrben is bevethetők lesznek. A közösségi médiában keringő, számítógéppel készített videók már most ízelítőt adnak az anyahajó méreteiről és erejéről.

Miért fontos ez a világnak?

Ha Kínának sikerül elsőként integrálnia egy fegyverrendszert az űrbe, az hatalmas stratégiai előnyt jelentene: a drónok és rakéták a hagyományos radar- és légvédelmi rendszerek számára láthatatlanok lennének, így nehezebben lehetne őket megállítani. Ez a fejlesztés új dimenziót nyithat a hadviselésben.

A jövő haditechnikája már itt van

Szakértők szerint a “Nantianmen” projekt nem csupán technológiai újdonság, hanem a katonai innováció élvonalát képviseli. Ahogy Wang Mingzhi haditechnikai szakértő fogalmazott: a kérdés nem az, hogy mikor jelennek meg ezek a technológiák, hanem mikor – és Kína mindenképp az élmezőnyben szeretne lenni.

