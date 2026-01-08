Vészhelyzet a Nemzetközi Űrállomáson: kritikus döntés előtt a NASA

Az űrutazás minidig is rizikós vállalkozás volt, s a NASA most egy olyan problémával találta szembe magát, amire nem lehet felkészülni, a Crew-11 legénységének egyik űrhajósa megbetegedett és rosszul van a Nemzetközi Űrállomáson.

Előfordulhat, hogy betegség miatt idő előtt haza kell hozni az űrből a Crew-11 űrhajósait

Fotó: GREGG NEWTON / AFP

A váratlan helyzet miatt a csütörtökre tervezett 6 és fél órás űrséta is elmaradt, ami ritka lépés egy ilyen jelentőségű küldetés során. A NASA szóvivője szerint az érintett űrhajós állapota stabil, de a döntésnél elsődleges szempont a legénység biztonsága és egészsége – írja a Daily Mail.

Nem tudni, ki a beteg űrhajós

A Crew-11 négyfős csapata – Zena Cardman és Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA) és Oleg Platonov (Roszcosmosz) – 2025. augusztus 1-jén indult Floridából a SpaceX Crew Dragon űrhajóval, és eredetileg 2026 májusában tervezték visszatérésüket a Földre.

Az amerikai űrügynökség szóvivője elmondta, hogy az érintett űrhajós – akinek kilétét és betegségét nem hozták nyilvánosságra – stabil állapotban van az űrállomáson.

Az ISS fedélzetén rendelkezésre állnak alapvető orvosi eszközök és gyógyszerek, de súlyosabb esetekben szükség lehet korai hazatérésre.

A helyzet stabil. A NASA később további információkat közöl, beleértve a következő űrséta új időpontját is

– mondta a szóvivője. A NASA története során még soha nem kellett űrhajóst egészségügyi okokból hazahozni, ugyanakkor minden ISS-küldetés része a vészhelyzeti visszatérés lehetősége, és a személyzet számára folyamatosan készenlétben állnak a hazatérésre alkalmas űreszközök.

