Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

űrhajós

Vészhelyzet a Nemzetközi Űrállomáson: kritikus döntés előtt a NASA

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kritikus döntés előtt a NASA. Az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal azt vizsgálja, hogy a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) korábban hozza vissza a Crew-11 legénységét, miután egy űrhajósnál egészségügyi probléma merült fel, beteg lett az űrben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
űrhajósnasacrew - 11űrnemzetközi űrállomás

Az űrutazás minidig is rizikós vállalkozás volt, s a NASA most egy olyan problémával találta szembe magát, amire nem lehet felkészülni, a Crew-11 legénységének egyik űrhajósa megbetegedett és rosszul van a Nemzetközi Űrállomáson.

A SpaceX Falcon 9 rocket with the Crew Dragon capsule Endeavour sits on the launch pad at sunrise at Launch Complex 39A at NASAs Kennedy Space Center in Florida on August 1, 2025. NASAs SpaceX Crew-11 members are Mission Specialist Kimiya Yui from JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), Commander NASA astronaut Zena Cardman, Mission Specialist Oleg Platonov of Roscosmos and Pilot NASA astronaut Mike Fincke. (Photo by Gregg Newton / AFP), űrhajós
Előfordulhat, hogy betegség miatt idő előtt haza kell hozni az űrből a Crew-11 űrhajósait
Fotó: GREGG NEWTON / AFP

A váratlan helyzet miatt a csütörtökre tervezett 6 és fél órás űrséta is elmaradt, ami ritka lépés egy ilyen jelentőségű küldetés során. A NASA szóvivője szerint az érintett űrhajós állapota stabil, de a döntésnél elsődleges szempont a legénység biztonsága és egészsége – írja a Daily Mail.

Nem tudni, ki a beteg űrhajós

A Crew-11 négyfős csapata – Zena Cardman és Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA) és Oleg Platonov (Roszcosmosz) – 2025. augusztus 1-jén indult Floridából a SpaceX Crew Dragon űrhajóval, és eredetileg 2026 májusában tervezték visszatérésüket a Földre. 

Az amerikai űrügynökség szóvivője elmondta, hogy az érintett űrhajós – akinek kilétét és betegségét nem hozták nyilvánosságra – stabil állapotban van az űrállomáson. 

Az ISS fedélzetén rendelkezésre állnak alapvető orvosi eszközök és gyógyszerek, de súlyosabb esetekben szükség lehet korai hazatérésre.

A helyzet stabil. A NASA később további információkat közöl, beleértve a következő űrséta új időpontját is

– mondta a szóvivője. A NASA története során még soha nem kellett űrhajóst egészségügyi okokból hazahozni, ugyanakkor minden ISS-küldetés része a vészhelyzeti visszatérés lehetősége, és a személyzet számára folyamatosan készenlétben állnak a hazatérésre alkalmas űreszközök.

Az Origo napokban arról írt, hogy lenyűgöző titokzatos földi jelenséget fotózott a NASA űrhajósa. A jelenséget Zena Cardman örökítette meg november 17-én, amikor az ISS fedélzetén szolgált. A titokzatos földi jelenség ritkán látható ilyen tisztán a világűrből. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!