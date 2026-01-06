Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Újabb meglepő kijelentés borzolja a kedélyeket a nemzetközi politikában, miután a venezuelai ellenzék legismertebb alakja kijelentette: kész lenne átadni vagy megosztani Trump számára a Nobel-békedíjat. María Corina Machado a Fox Newsnak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte az elismerés valójában az Egyesült Államok elnökét illeti meg – írja a Fox News.

Trump Nobel-díjat kapna? A venezuelai ellenzék vezetője neki adná az elismerést

Fotó: AFP

Machado, aki 2025-ben kapta meg a Nobel-békedíjat, azt mondta: már az elismerés bejelentésekor Donald Trumpnak ajánlotta a díjat. Úgy fogalmazott, akkor is meg volt győződve arról, hogy Trump megérdemli, most pedig – Nicolás Maduro bukása után – még inkább biztos ebben.

„Ez a díj a venezuelai népé”

A politikus az interjúban hangsúlyozta: amikor megtudta, hogy megkapta a Nobel-díjat, azonnal Donald Trumpnak ajánlotta fel. Szerinte az Egyesült Államok elnökének szerepe kulcsfontosságú volt abban a folyamatban, amely végül a venezuelai hatalomváltáshoz vezetett.

Machado arra is kitért, hogy a díjat nem személyes elismerésnek tekinti, hanem a venezuelai nép győzelmének. Éppen ezért fontos számára, hogy ezt az üzenetet Trump felé is egyértelművé tegye, és megossza vele a Nobel-békedíjat.

Egyelőre nem történt hivatalos lépés

Amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy hivatalosan felajánlotta-e már a díjat Trumpnak, Machado elmondta: erre egyelőre nem került sor. Ugyanakkor szeretné személyesen elmondani neki, hogy Venezuela népe – amelynek nevében az elismerést átvette – szívesen adná tovább vagy osztaná meg vele a díjat.

A kijelentés újabb vitákat indíthat el a Nobel-díj politikai szerepéről, valamint Trump nemzetközi megítéléséről, különösen Latin-Amerika átalakuló politikai térképének fényében.