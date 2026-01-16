Ursula von der Leyen nem kertelt: erőt kell mutatni Oroszországgal szemben

Ukrajna támogatása továbbra is központi eleme az uniós biztonság- és védelempolitikának – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a ciprusi egyeztetések előtt. Ursula von der Leyen szerint Oroszország folytatódó bombázásai miatt nincs idő kivárásra: Európának most kell erőt mutatnia, katonailag és gazdaságilag egyaránt.

Ursula von der Leyen kemény üzenetet küldött: Ukrajna támogatása nem tűr halasztást. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Von der Leyen emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság az elmúlt évben példátlan lépéseket tett: bemutatták a védelmi fehér könyvet és a 2030-as készenléti ütemtervet, valamint lehetővé tették, hogy a tagállamok akár 800 milliárd eurót mozgósítsanak védelemre. Ebben a keretben Ukrajna támogatása nem külön ügy, hanem az európai védelem szerves része.

Von der Leyen hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna egyszerre legyen erős a harctéren és a tárgyalóasztalnál. Ennek érdekében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament előtt van egy 90 milliárd eurós hitelcsomag gyors elfogadása, amelyben a ciprusi soros elnökség kulcsszerepet kap.

Csatlakozás, mint biztonsági garancia

A bizottsági elnök szerint Ukrajna támogatása nem ér véget a háború lezárásával. Az ország európai uniós csatlakozása szerinte önmagában is biztonsági garancia, miközben hatalmas gazdasági növekedési potenciált hordoz. Az EU eddig összesen 193 milliárd eurót fordított Ukrajnára a háború kitörése óta.

Versenyképesebb Európa és globális nyitás

Von der Leyen kitért arra is, hogy Európa csak akkor maradhat független, ha gazdaságilag erős. Bejelentette: az EU hamarosan aláírja az EU–Mercosur partnerségi megállapodást, amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre. Emellett folynak a tárgyalások Indiával, Ausztráliával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Malajziával is.

Migráció: csökkenő számok, szigorúbb fellépés

A harmadik kiemelt téma a migráció volt. Von der Leyen szerint az illegális határátlépések száma az EU-ban 2024-ben 37 százalékkal csökkent, Cipruson pedig 62 százalékos visszaesést mértek. Ebben a folyamatban a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása döntő jelentőségű.