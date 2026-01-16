Ursula von der Leyen nem kertelt: erőt kell mutatni Oroszországgal szemben

Ukrajna támogatása továbbra is központi eleme az uniós biztonság- és védelempolitikának – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a ciprusi egyeztetések előtt. Ursula von der Leyen szerint Oroszország folytatódó bombázásai miatt nincs idő kivárásra: Európának most kell erőt mutatnia, katonailag és gazdaságilag egyaránt.
Von der Leyen emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság az elmúlt évben példátlan lépéseket tett: bemutatták a védelmi fehér könyvet és a 2030-as készenléti ütemtervet, valamint lehetővé tették, hogy a tagállamok akár 800 milliárd eurót mozgósítsanak védelemre. Ebben a keretben Ukrajna támogatása nem külön ügy, hanem az európai védelem szerves része.
Von der Leyen hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna egyszerre legyen erős a harctéren és a tárgyalóasztalnál. Ennek érdekében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament előtt van egy 90 milliárd eurós hitelcsomag gyors elfogadása, amelyben a ciprusi soros elnökség kulcsszerepet kap.
Csatlakozás, mint biztonsági garancia
A bizottsági elnök szerint Ukrajna támogatása nem ér véget a háború lezárásával. Az ország európai uniós csatlakozása szerinte önmagában is biztonsági garancia, miközben hatalmas gazdasági növekedési potenciált hordoz. Az EU eddig összesen 193 milliárd eurót fordított Ukrajnára a háború kitörése óta.
Versenyképesebb Európa és globális nyitás
Von der Leyen kitért arra is, hogy Európa csak akkor maradhat független, ha gazdaságilag erős. Bejelentette: az EU hamarosan aláírja az EU–Mercosur partnerségi megállapodást, amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre. Emellett folynak a tárgyalások Indiával, Ausztráliával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Malajziával is.
Migráció: csökkenő számok, szigorúbb fellépés
A harmadik kiemelt téma a migráció volt. Von der Leyen szerint az illegális határátlépések száma az EU-ban 2024-ben 37 százalékkal csökkent, Cipruson pedig 62 százalékos visszaesést mértek. Ebben a folyamatban a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása döntő jelentőségű.
Az osztrák üzletláncok beintettek Ursula von der Leyen Mercosur húsának
Nem kérnek az Ursula von der Leyen által leszervezett dél-amerikai húsból az osztrák üzletláncok. A Mercosur elleni kiállásuk felér egy politikai üzenettel.
Mindenkit megdöbbentett Ursula von der Leyen aljas kis terve
Florian Philippot francia jobboldali politikus szerint Ursula von der Leyen európai hadseregről szóló terve nem Európa védelmét, hanem Ukrajna érdekeit szolgálja. A kritikus hangok szerint Grönland csak ürügy, miközben Brüsszel százmilliárd eurókat csoportosít át katonai célokra.