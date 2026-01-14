Valami történik a Közel-Keleten! Trump 24 órán belül kirobbanthatja a háborút

Hírlevél
Washington csökkenti katonai létszámát a katari Al Udeid légibázison, miközben Donald Trump kemény fellépéssel fenyegeti Iránt. Teherán válaszlépéseket ígér, a Közel-Kelet újabb eszkaláció küszöbére sodródik.
donald trumpegyesült államokbbc

Az Egyesült Államok csökkenti katonai személyzetének létszámát a katari Al Udeid légibázison – értesült a BBC amerikai partnere, aCBS News. A döntést amerikai tisztviselők „elővigyázatossági intézkedésnek” nevezték.

usa
Donald Trump, az USA elnöke
Fotó: Mandel Ngan / AFP

Forr a Közel-Kelet: az USA csökkenti erőit Katarban

A katari kormány közleménye szerint a lépésre a térségben fokozódó feszültség miatt került sor.

Mindez azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök „nagyon kemény fellépéssel” fenyegette meg Iránt, amennyiben az iráni hatóságok kivégzik az ellenzéki tüntetőket. Teherán egyértelművé tette: amerikai támadás esetén válaszcsapásra számíthat Washington.

Jogvédő szervezetek szerint az iráni hatóságok több mint 2400 kormányellenes tüntetőt öltek meg a közelmúlt erőszakos fellépései során.

24 órán belül beavatkozhat az USA

A Reuters két európai tisztviselőt is idéz, akik szerint valószínűnek tűnik az Egyesült Államok katonai beavatkozásának megindítása, és ez a következő 24 órában meg is történhet.

Cikkünk frissül!

 

