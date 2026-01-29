Rosszul lett egy utas a Budapestről induló Ryanair gépen

Hírlevél
40 perce
Egy Ryanair gép ma reggel megszakította útját Budapestről Lisszabonba tartó járatán, miután egy ember rosszul lett. Az utas állapotáról egyelőre nincsenek hírek.
A FR8859-es számú járat a tervezett menetrend szerint 6:37-kor szállt fel a budapesti repülőtérről, ám röviddel felszállás után Pisában szállt le. A jelenlegi információk szerint a kitérőt utassal kapcsolatos rosszullét indokolta, de a légitársaság hivatalos közleményt még nem adott ki az esettel kapcsolatban - írja az Airportal

utas
Az utas állapotáról nincs hír. A kép illusztráció. Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Rosszul lett az egyik utas

A repülőgép 9 órakor újra felszállt Pisa repülőteréről, és helyi idő szerint 11:15-kor megérkezett Lisszabonba.  Az eset részleteiről és az érintett utas állapotáról a légitársaság később várhatóan tájékoztatást ad.

Az Origo korábban arról írt, hogy a levegőben szakadt le egy Airbus kereke.

 

