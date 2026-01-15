Szürreális látvány: vaddisznócsorda állta a villamos útját a síneken – videó

Egészen szürreális látványban volt része egy villamosvezetőnek Olsztynban, Északkelet-Lengyelországban. Nem más miatt kellett lefékeznie a villamost, mint egy vaddisznócsorda. Az állatok ugyanis az úton való átvonulás közben épp a síneken álltak meg pihenni a hóban.

Vaddisznócsorda a síneken

Fotó: Tiktok/@tvpworld.com

A körülbelül egytucatnyi vaddisznó még akkor sem ment le a sínekről, amikor a villamos közeledett feléjük, inkább csak kicsit toporogtak, miközben enyhén hátrálni próbáltak.

A vezető szerencsére időben fékezett, így az állatoknak nem esett baja. A Tiktokon megosztott videó leírása szerint a vaddisznók fél óra múlva továbbálltak, így a forgalom is visszatérhetett a normális kerékvágásba.

Budapesten is okozott már problémát vaddisznó a közlekedésben

Tavaly novemberben egy megtermett vaddisznó oldalról csapódott neki egy Lexusnak a forgalmas Budaörsi úton.