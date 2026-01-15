Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Olvasta?

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

vaddisznó

Szürreális látvány: vaddisznócsorda állta a villamos útját a síneken – videó

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi eset akadályozta a forgalmat Lengyelországban. Egy vaddisznócsorda úgy döntött, a villamossíneken pihen meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vaddisznóLengyelországvillamos

Egészen szürreális látványban volt része egy villamosvezetőnek Olsztynban, Északkelet-Lengyelországban. Nem más miatt kellett lefékeznie a villamost, mint egy vaddisznócsorda. Az állatok ugyanis az úton való átvonulás közben épp a síneken álltak meg pihenni a hóban.

vaddisznó, Lengyelország, villamos, hó
Vaddisznócsorda a síneken
Fotó: Tiktok/@tvpworld.com

A körülbelül egytucatnyi vaddisznó még akkor sem ment le a sínekről, amikor a villamos közeledett feléjük, inkább csak kicsit toporogtak, miközben enyhén hátrálni próbáltak.

A vezető szerencsére időben fékezett, így az állatoknak nem esett baja. A Tiktokon megosztott videó leírása szerint a vaddisznók fél óra múlva továbbálltak, így a forgalom is visszatérhetett a normális kerékvágásba.

@tvpworld.com An unscheduled wildlife crossing stopped trams in Olsztyn, north-eastern Poland, when a herd of wild boars occupied the tracks.   After about half an hour, the boars moved on and traffic returned to normal.   Who gets the right of way here — trams or wild boars?   #Olsztyn #tram #traffic #nature ♬ Heartwarming, everyday, funny BGM(1194980) - K's note

Budapesten is okozott már problémát vaddisznó a közlekedésben

Tavaly novemberben egy megtermett vaddisznó oldalról csapódott neki egy Lexusnak a forgalmas Budaörsi úton.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!