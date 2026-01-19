Elhunyt az olasz divat legendája, Valentino Garavani – 93 éves volt

Valentino Garavani, a világhírű olasz divattervező hétfőn hunyt el római otthonában, családja körében – közölte az alapítványa. A divatikon 2008-ban vonult vissza, de neve és öröksége továbbra is meghatározó maradt.

Valentino Garavani Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Meghalt Valentino Garavani

A legtöbbek által egyszerűen csak Valentino néven ismert tervező 93 éves korában meghalt. Az alapítvány tájékoztatása szerint Valentino Garavani halálhíre hétfőn vált hivatalossá, a közleményt az Instagramon tették közzé. A ravatalozást szerdán és csütörtökön tartják, a temetésre pénteken 11 órakor kerül sor Rómában.

A divatház alapítója és a „Valentino-vörös”

A saját nevét viselő divatház alapítójaként Valentino Garavani a haute couture csúcsaira jutott. Üzleti birodalmat épített, és maradandó nyomot hagyott a divat történetében az ikonikus „Valentino-vörössel”, amely idővel a márka egyik legfontosabb védjegyévé vált. Az általa megalkotott stílus a luxus, az elegancia és az időtlen nőiesség szimbólumává lett.

Az utolsó nagy tervezők egyike

Valentinót gyakran emlegették Giorgio Armani és Karl Lagerfeld mellett az utolsó nagy divattervezők egyikeként. Ahhoz a korszakhoz tartozott, amikor a divat még elsősorban alkotói vízióról szólt, és nem vált teljesen globális, túlközpontosított iparággá, amelyet üzleti és marketingérdekek irányítanak.

Visszavonulás és a divattervező öröksége

Valentino Garavani 2008-ban vonult vissza az aktív tervezéstől, de hatása a mai napig érződik a nemzetközi divatvilágban – írja a Reuters.