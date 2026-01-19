Hírlevél
divattervező

Elhunyt az olasz divat legendája, Valentino Garavani – 93 éves volt

Egy korszak zárult le az olasz és a nemzetközi divat történetében. Meghalt Valentino Garavani az olasz divat legendás ikonja.
divattervező divat halál

Valentino Garavani, a világhírű olasz divattervező hétfőn hunyt el római otthonában, családja körében – közölte az alapítványa. A divatikon 2008-ban vonult vissza, de neve és öröksége továbbra is meghatározó maradt.

(FILES) Italian fashion designer Valentino Garavani poses on the red carpet upon arrival to attend the British Fashion Awards 2018 in London on December 10, 2018. Italian designer Valentino Garavani has died at age 93, Italy's ANSA news agency reported on January 19, 2026. The giant in the world of haute couture died at his home in Rome, the agency reported, citing the Valentino Garavani Foundation and the designer's longtime partner, Giancarlo Giammetti. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Valentino Garavani Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Meghalt Valentino Garavani

A legtöbbek által egyszerűen csak Valentino néven ismert tervező 93 éves korában meghalt. Az alapítvány tájékoztatása szerint Valentino Garavani halálhíre hétfőn vált hivatalossá, a közleményt az Instagramon tették közzé. A ravatalozást szerdán és csütörtökön tartják, a temetésre pénteken 11 órakor kerül sor Rómában.

A divatház alapítója és a „Valentino-vörös”

A saját nevét viselő divatház alapítójaként Valentino Garavani a haute couture csúcsaira jutott. Üzleti birodalmat épített, és maradandó nyomot hagyott a divat történetében az ikonikus „Valentino-vörössel”, amely idővel a márka egyik legfontosabb védjegyévé vált. Az általa megalkotott stílus a luxus, az elegancia és az időtlen nőiesség szimbólumává lett.

A haute couture a divat legmagasabb szintje: egyedi tervezésű, kézzel készített ruhákat jelent, amelyeket meghatározott szabályok szerint, rendkívüli szakmai precizitással alkotnak meg. Ezek a darabok nem tömeggyártásra készülnek, hanem exkluzív megrendelők számára, művészi és technikai csúcsteljesítményként.

Az utolsó nagy tervezők egyike

Valentinót gyakran emlegették Giorgio Armani és Karl Lagerfeld mellett az utolsó nagy divattervezők egyikeként. Ahhoz a korszakhoz tartozott, amikor a divat még elsősorban alkotói vízióról szólt, és nem vált teljesen globális, túlközpontosított iparággá, amelyet üzleti és marketingérdekek irányítanak.

Visszavonulás és  a divattervező öröksége

Valentino Garavani 2008-ban vonult vissza az aktív tervezéstől, de hatása a mai napig érződik a nemzetközi divatvilágban – írja a Reuters.

 

 

