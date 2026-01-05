Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Hírlevél
Egy férfit őrizetbe vettek hétfő hajnalban, miután rongálást követett el JD Vance alelnök ohiói otthonában. Az alelnök és családja nem volt jelen az ingatlanban az incidens idején, az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség vizsgálja az esetet.
donald trumpvanceegyesült államok

Hétfő hajnalban egy férfit őrizetbe vettek, miután betört JD Vance alelnök cincinnatiben található otthonába és kárt okozott az ingatlanban, például betörte az ablakokat. A férfit az amerikai titkosszolgálat, az Egyesült Államok alelnökét és elnökét védő ügynökség, majd a Cincinnati Rendőrség vette őrizetbe – írja a Fox.

Vance alelnök ohiói otthonát megrongálták – férfi őrizetben a Secret Service szerint
Vance alelnök ohiói otthonát megrongálták – férfi őrizetben a Secret Service szerint Fotó: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ügynökség közleménye szerint az otthon a történtek idején üres volt, Vance alelnök és családja nem tartózkodott Ohióban. Vance szóvivője megerősítette, hogy az alelnök és családja már Washingtonban volt, amikor az eset történt.

Vance legutóbb a múlt hétvégén tartózkodott Cincinnatiben, miután a venezuelai művelet lezárult, amelynek során az amerikai kormány tagjai együttműködtek Nicolás Maduro ügyében. A szóvivő szerint az alelnök a művelet ideje alatt videókonferencián követte az eseményeket.

Az amerikai titkosszolgálat és a Cincinnati Rendőrség az Egyesült Államok ügyészségével együttműködve vizsgálja az esetet, hogy eldöntsék, milyen büntetőeljárás indítható az elkövető ellen.

 

 

