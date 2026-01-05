Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Hétfő hajnalban egy férfit őrizetbe vettek, miután betört JD Vance alelnök cincinnatiben található otthonába és kárt okozott az ingatlanban, például betörte az ablakokat. A férfit az amerikai titkosszolgálat, az Egyesült Államok alelnökét és elnökét védő ügynökség, majd a Cincinnati Rendőrség vette őrizetbe – írja a Fox.

Vance alelnök ohiói otthonát megrongálták – férfi őrizetben a Secret Service szerint Fotó: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ügynökség közleménye szerint az otthon a történtek idején üres volt, Vance alelnök és családja nem tartózkodott Ohióban. Vance szóvivője megerősítette, hogy az alelnök és családja már Washingtonban volt, amikor az eset történt.

Vance legutóbb a múlt hétvégén tartózkodott Cincinnatiben, miután a venezuelai művelet lezárult, amelynek során az amerikai kormány tagjai együttműködtek Nicolás Maduro ügyében. A szóvivő szerint az alelnök a művelet ideje alatt videókonferencián követte az eseményeket.

Az amerikai titkosszolgálat és a Cincinnati Rendőrség az Egyesült Államok ügyészségével együttműködve vizsgálja az esetet, hogy eldöntsék, milyen büntetőeljárás indítható az elkövető ellen.