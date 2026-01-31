A természet brutális színházában a főszereplő egy varánusz és egy majom - videó csak erős idegzetűeknek

A varánusz lesben álló vadász, amely támadásait türelemmel és pontos időzítéssel hajtja végre. Harapása nemcsak mechanikailag veszélyes: mérge véralvadási zavarokat okoz, ami gyorsan legyengíti az áldozatot. Ez a stratégia lehetővé teszi, hogy a ragadozó minimális energiabefektetéssel jusson táplálékhoz - tájékoztat a Focus.

A varánusz erőteljes állkapcsa kulcsszerepet játszik a vadászatban

Fotó: Unsplash

A varánusz emésztése és túlélési stratégiája

A varánusz gyomra rendkívül tágulékony, rövid idő alatt nagy mennyiségű táplálék befogadására képes. Erős gyomorsava még a csontokat is lebontja, így szinte semmi nem vész kárba. Ez a tulajdonság kulcsfontosságú a természetben, ahol a sikeres zsákmányszerzés ritka és értékes alkalom.

Miért veszélyes a varánusz az emberre is?

Bár az ember nem tartozik természetes zsákmányai közé, a varánusz kiszámíthatatlan és potenciálisan veszélyes. Harapása súlyos sérüléseket okozhat, ezért élőhelyein fokozott óvatosság szükséges.

