Sikolyok hallatszottak a repülőgép rakteréből, azonnal leállították az indulást

A váratlan incidens 2025. december 13-án történt a Toronto Pearson nemzetközi repülőtéren, amikor az Air Canada 1502-es járata Moncton (Új-Brunswick) felé készült elindulni. A fedélzeten 184 utas tartózkodott – olvasható a Fox news weboldalán.

A váratlan incidens az Air Canada járatán történt (illusztráció)

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Váratlan incidens, pánik a fedélzeten

A beszámolók szerint a gép már gurult a kifutópálya irányába, amikor a hátsó üléssorokban ülők elfojtott kiabálást, segélykiáltásokat és erős kopogást hallottak. A légiutas-kísérők azonnal a gép hátsó részéhez siettek, amikor észlelték a sikolyokat a repülőgépen.

Kiderült, hogy egy földi kiszolgáló munkatárs rekedt a repülőgép csomagterében, miután a raktérajtók – a légitársaság közlése szerint – véletlenül bezáródtak mögötte.

A pilóta azonnal megszakította az indulási folyamatot, a repülőgép még a kifutópálya elérése előtt megállt, majd visszatért a terminálhoz. Az utasokat később leszállították, miközben a személyzet elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat.

A bennrekedt dolgozót sérülés nélkül kimentették, majd rövid időre a kabinba is belépett, hogy megnyugtassa a sokkos állapotban lévő utasokat. A CBC tájékoztatása szerint a járatot a történtek után több késést követően végül törölték.

Az Air Canada megerősítette, hogy nem történt személyi sérülés. A feltételezések szerint a földi dolgozó a rakodásnál segített, ám tévesen elszámolták, amikor a csomagtérajtókat lezárták.

