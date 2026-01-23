Riasztó tendencia: egyre több fiatalnál diagnosztizálják a gyilkos kórt

Friss adatok szerint a vastagbélrák a fiataloknál az 50 év alatti férfiak esetében az első számú daganatos halálok, míg a nőknél a második helyen áll, közvetlenül az emlőrák mögött. A kolorektális daganatos megbetegedések növekedése az elmúlt húsz évben folyamatos volt ebben a korcsoportban. Ez a tendencia azért különösen aggasztó, mert korábban ezt a betegséget elsősorban idősebbekhez kötötték, miközben ma már fiatal felnőtteket is egyre nagyobb arányban érint – olvasható a Daily Mail cikkében.

Egyre gyakoribb a vastagbélrák fiataloknál (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egyre gyakoribb betegség a fiatalabb korosztályban a vastagbélrák

A friss adatok szerint a vastagbélrák fiataloknál az 50 év alatti férfiak esetében az első számú daganatos halálok, míg a nőknél a második helyen áll, közvetlenül az emlőrák mögött. A kolorektális daganatos megbetegedések növekedése az elmúlt húsz évben folyamatos volt ebben a korcsoportban. Ez a tendencia azért különösen aggasztó, mert korábban ezt a betegséget elsősorban idősebbekhez kötötték, miközben ma már fiatal felnőtteket is egyre nagyobb arányban érint.

Miért marad sokáig rejtve a betegség?

A szakértők szerint a késői felismerés kulcsszerepet játszik abban, hogy a vastagbélrák ilyen súlyos következményekkel jár fiataloknál. A korai tünetek gyakran enyhék vagy félrevezetők: apró vérnyomok, tartós hasi fájdalom, esetenként teljes tünetmentesség is előfordulhat.

Emiatt sokan nem fordulnak időben orvoshoz, és a vastagbélrák fiataloknál gyakran csak előrehaladott stádiumban derül ki, amikor a kezelési lehetőségek már korlátozottabbak.

A kutatók hangsúlyozzák: a szűrés és tudatosság növelése elengedhetetlen, mivel a trend nem mutat lassulást. A vastagbélrák fiataloknál nemcsak egyéni sorsokat érint, hanem szélesebb társadalmi hatása is van, hiszen egyre fiatalabb felnőttek kerülnek veszélybe. A késői felismerés csökkentése, a korai tünetek komolyabban vétele és a szűrés előtérbe helyezése nélkül a vezető daganatos halálok fiatal felnőtteknél továbbra is meghatározó maradhat.

Megtalálták a táplálékkiegészítőt, ami véd a vastagbélrák ellen

A szakemberek azt találták, hogy a magnézium-kiegészítés növeli bizonyos bélbaktériumok számát. Ezek a baktériumok képesek D-vitamint termelni a bélrendszerben. A D-vitaminról korábban már kimutatták, hogy segíthet gátolni a vastagbélrák kialakulását. A hatás főként nőknél volt megfigyelhető. A kutatók szerint ebben szerepe lehet az ösztrogénnek, amely befolyásolja, hogyan jut be a magnézium a sejtekbe.