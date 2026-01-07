Megdöbbentő kutatás: a vegetáriánus étrend rövidítheti az életet?

A vegetáriánus étrend hatásait egy átfogó kínai tanulmány elemezte, amelynek eredményeit a The American Journal of Clinical Nutrition tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat 1998-ban indult, és több mint 5200, 80 év feletti résztvevő életmódját, egészségi állapotát és táplálkozási szokásait követte nyomon hosszú éveken keresztül. A kutatás célja az volt, hogy kiderüljön: milyen étrend segíti leginkább a rendkívül hosszú élettartam elérését – írja a DailyMail.
Meglepő eredmények születtek
Az adatok szerint azok, akik teljesen elhagyták a húst, 19 %-kal kisebb eséllyel érték meg a 100 éves kort, mint azok, akik vegyes, növényi és állati eredetű ételeket egyaránt fogyasztottak.
A vegán étrendet követők esetében ez a különbség még látványosabb volt: 29 %-kal alacsonyabb volt az esélyük a százéves életkor elérésére. A vegetáriánusok – akik tojást és tejterméket is fogyasztanak – szintén rosszabb statisztikát mutattak, bár kisebb mértékben.
Miért lehet ez különösen veszélyes időskorban?
A kutatók szerint a 80 év feletti korosztályban már egészen más a szervezet tápanyagigénye. Az idősek szervezete nehezebben hasznosítja a fehérjét, a vasat, a B12-vitamint és más kulcsfontosságú mikrotápanyagokat, amelyek elsősorban állati eredetű ételekben találhatók meg.
Dr. Xiang Gao, a tanulmány vezető szerzője szerint
a kiegyensúlyozott, vegyes étrend jobban támogatja a túlélést és a fizikai állapot fenntartását, különösen az alultáplált idősek körében.
Nem mindegy, milyen a testsúly
A vizsgálatból az is kiderült, hogy a vegetáriánus étrend nem mindenkinél jelent kockázatot. Azoknál, akiknek az életkorukhoz mérten egészséges volt a testtömegindexük, nem mutattak ki jelentős különbséget a húsfogyasztókhoz képest.
Az alultáplált idősek esetében viszont a napi húsfogyasztás 44 %-kal növelte a százéves életkor elérésének esélyét.
Vegetáriánus étrend: a zöldségek ereje vitathatatlan
Fontos megjegyezni: a kutatás nem a hús túlzott fogyasztását ajánlja. Épp ellenkezőleg:
a mindennapos zöldségfogyasztás bizonyult a legerősebb pozitív tényezőnek.
Azok, akik naponta ettek zöldséget, 84 %-kal nagyobb eséllyel érték meg a 100 évet.
Mit üzen mindez?
A kutatók összegzése szerint az időskor egészségének megőrzéséhez nem a szélsőségek, hanem a kiegyensúlyozottság vezet.
A növényi és állati eredetű tápanyagokat egyaránt tartalmazó étrend tűnik a legbiztonságosabb útnak a hosszú, aktív élet felé.
