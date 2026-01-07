Megdöbbentő kutatás: a vegetáriánus étrend rövidítheti az életet?

A vegetáriánus étrend hatásait egy átfogó kínai tanulmány elemezte, amelynek eredményeit a The American Journal of Clinical Nutrition tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat 1998-ban indult, és több mint 5200, 80 év feletti résztvevő életmódját, egészségi állapotát és táplálkozási szokásait követte nyomon hosszú éveken keresztül. A kutatás célja az volt, hogy kiderüljön: milyen étrend segíti leginkább a rendkívül hosszú élettartam elérését – írja a DailyMail.

100 évig élne? A vegetáriánus étrend lehet, hogy gátolja

Fotó: Ella Olsson / Pexels

Meglepő eredmények születtek

Az adatok szerint azok, akik teljesen elhagyták a húst, 19 %-kal kisebb eséllyel érték meg a 100 éves kort, mint azok, akik vegyes, növényi és állati eredetű ételeket egyaránt fogyasztottak.

A vegán étrendet követők esetében ez a különbség még látványosabb volt: 29 %-kal alacsonyabb volt az esélyük a százéves életkor elérésére. A vegetáriánusok – akik tojást és tejterméket is fogyasztanak – szintén rosszabb statisztikát mutattak, bár kisebb mértékben.

Miért lehet ez különösen veszélyes időskorban?

A kutatók szerint a 80 év feletti korosztályban már egészen más a szervezet tápanyagigénye. Az idősek szervezete nehezebben hasznosítja a fehérjét, a vasat, a B12-vitamint és más kulcsfontosságú mikrotápanyagokat, amelyek elsősorban állati eredetű ételekben találhatók meg.

Dr. Xiang Gao, a tanulmány vezető szerzője szerint

a kiegyensúlyozott, vegyes étrend jobban támogatja a túlélést és a fizikai állapot fenntartását, különösen az alultáplált idősek körében.

Nem mindegy, milyen a testsúly

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a vegetáriánus étrend nem mindenkinél jelent kockázatot. Azoknál, akiknek az életkorukhoz mérten egészséges volt a testtömegindexük, nem mutattak ki jelentős különbséget a húsfogyasztókhoz képest.

Az alultáplált idősek esetében viszont a napi húsfogyasztás 44 %-kal növelte a százéves életkor elérésének esélyét.

Vegetáriánus étrend: a zöldségek ereje vitathatatlan

Fontos megjegyezni: a kutatás nem a hús túlzott fogyasztását ajánlja. Épp ellenkezőleg:

a mindennapos zöldségfogyasztás bizonyult a legerősebb pozitív tényezőnek.

Azok, akik naponta ettek zöldséget, 84 %-kal nagyobb eséllyel érték meg a 100 évet.