Robbanás, füst, repülőgépek – Valami történik! Kitörhetett egy új háború?

Repülőgépek zaja, hangos robbanások és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban a Reuters helyszíni beszámolói szerint. A város déli része, egy jelentős katonai bázis közelében, áram nélkül maradt.

Amerikai erődemonstráció Latin-Amerikában: Venezuela a célkeresztben.

Fotó: AFP

Füst és robbanások Caracas felett: megkezdődött a nyomásgyakorlás Venezuelában

Az első detonációt helyi idő szerint 1 óra 50 perckor rögzítették.

Az egyik robbanás olyan erős volt, hogy remegett az ablakom

– mondta Osmary Hernandez, a CNN tudósítója.

A főváros több kerületében áramszünet alakult ki, a CNN újságírói pedig repülőgépek hangját hallották a robbanások után.

A robbanások okát egyelőre nem tisztázták.

Egy, a CNN által megszerzett és hitelesített videón két füstoszlop emelkedik az éjszakai égbolt felé a város fényei között. Az egyik oszlop alján narancssárga fény látszik, majd egy másik helyszínen villanás, amit tompa robaj követ.

A venezuelai Efecto Cocuyo és Tal Cual Digital beszámolói szerint robbanásokat hallottak La Guaira államban, Caracas északi részén, a tengerparton, valamint Higuerotében, Miranda állam partvidéki városában is.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször is megígérte, hogy szárazföldi műveleteket indít Venezuelában. Washington ezzel fokozni kívánja a nyomást Nicolás Maduro elnökre, hogy távozzon a hatalomból. Az Egyesült Államok ennek érdekében kiterjesztett szankciókat vezetett be, növelte katonai jelenlétét a térségben, valamint több mint két tucat csapást mért olyan hajókra a Csendes-óceánon és a Karib-térségben, amelyeket kábítószer-csempészettel hoztak összefüggésbe.

