Zavarja a munkahelyi fény? Akár az egészségére is káros lehet

A Maastrichti Egyetem és a Genfi Egyetem közös vizsgálatában elemezték 13, átlagosan 70 éves, 2-es típusú diabétesszel élő ember adatait. A vércukorszint alakulását egy kontrollált környezetben figyelték meg, ahol a résztvevők felváltva dolgoztak természetes fényben, illetve mesterséges irodai, LED világítás mellett. A kutatók azt mérték, hogy a két különböző fényviszony miként befolyásolja a vércukor-ingadozásokat, az energiafelhasználást és az izomsejtek működését – számol be a FITBOOK.

Fotó: Sweet Life / Unsplash

Vércukorszint és napfény: mit mutattak a mérések?

A vércukorszint alakulása egyértelműen kedvezőbb volt természetes fényben.

A résztvevők idejük nagyobb részét töltötték az optimális tartományban, miközben a napi ingadozások is csökkentek. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a szervezet több zsírt és kevesebb szénhidrátot égetett el, ami különösen előnyös az inzulinrezisztenciával élők számára.

A sejtek belső órája is „átáll”

Izombiopsziák alapján kiderült, hogy a napfény aktiválja a sejtek belső óráját szabályozó géneket. Ezek a változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy

a szervezet hatékonyabban kezelje a cukor- és zsíranyagcserét.

A szakértők hangsúlyozzák: a természetes fény nem helyettesíti az orvosi kezelést, de fontos kiegészítő tényező lehet. Már az is segíthet, ha napközben több időt tölt természetes fényben, például világos irodában vagy rövid séták során.

Összegzés

A kutatás arra utal, hogy a megfelelő fényviszonyok támogatják a stabilabb vércukorértékeket, és hozzájárulhatnak a jobb anyagcseréhez. Bár további vizsgálatok szükségesek, az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a napfény szerepe eddig alábecsült tényező lehet a cukorbetegség kezelésében.

