Durva verekedés tört ki Firenzében szilveszter éjjel

Durva verekedés tört ki szilveszterkor Firenze központjában, a Piazza del Duomon, ahol egy csapat fiatal székekkel és asztalokkal dobálta egymást – írja a corrierefiorentino.corriere.it.

Verekedés tört ki szilveszterkor Firenze központjában.

Körülbelül 20 fiatal támadt rá egymásra a téren, a közeli pizzéria berendezéseit is egymáshoz vágták. Aki megpróbálta megfékezni a verekedést, azt pedig üldözőbe vették.

Mire a rendőrség a helyszínre ért, az agresszív fiatalok már elmenekültek a helyszínről.

A rendbontókat még keresi a rendőrség.

