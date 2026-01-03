Hírlevél
Durva verekedés tört ki Firenzében szilveszter éjjel

Szilveszter éjjel verekedés tört ki Firenze központjában, a Piazza del Duomon, ahol fiatalok székeket és asztalokat dobáltak egymásra. A verekedés során az Antica Pizzeria del Duomo kültéri bútorait is tönkretették, és egy férfit is megfenyegettek az üzletbe behatolva.
Durva verekedés tört ki szilveszterkor Firenze központjában, a Piazza del Duomon, ahol egy csapat fiatal székekkel és asztalokkal dobálta egymást – írja a corrierefiorentino.corriere.it. 

Verekedés tört ki szilveszterkor Firenze központjában.
Körülbelül 20 fiatal támadt rá egymásra a téren, a közeli pizzéria berendezéseit is egymáshoz vágták. Aki megpróbálta megfékezni a verekedést, azt pedig üldözőbe vették. 

Mire a rendőrség a helyszínre ért, az agresszív fiatalok már elmenekültek a helyszínről. 

A rendbontókat még keresi a rendőrség. 

