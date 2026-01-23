Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Ezt látnia kell!

Váratlan fordulat: már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

repülőgép

Súlyos riasztás! Vészhelyzetet jelentett egy repülőgép felszállás után

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli esemény történt nem sokkal a felszállás után egy menetrend szerinti nemzetközi járaton London felett. A vészhelyzet a levegőben akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Lufthansa Münchenbe tartó repülőgépe riasztást adott le és megszakította az emelkedést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgéplufthansajáratműszaki hiba

Az LH2473-as számú járat a londoni Heathrow repülőtér kifutójáról indult, úti célja München volt. A felszállást követően azonban a repülő személyzete vészhelyzetet jelentett, és a gép rövid időn belül visszafordult. A történtek a nyomkövetési adatokban is egyértelműen láthatók voltak – számolt be a Daily Star.

vészhelyzet a levegőben, repülőgép - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JANUARY 20: A United Airlines plane takes off from San Francisco International Airport on January 20, 2026 in San Francisco, California. United Airlines reported fourth-quarter 2025 revenue of about $15.4 billion, the highest quarterly top line in company history. The company also reported adjusted full-year earnings of $10.20 a share, up 8% year-over-year, and adjusted net income of $3.5 billion, up 6% from the prior year. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Súlyos vészhelyzet volt a levegőben (illusztráció, a képen egy United Airlines repülőgép)
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Súlyos vészhelyzet a levegőben

A nyilvánosan elérhető adatok szerint az Airbus A320neo típusú repülőgép nem folytatta a szokásos emelkedést, hanem éles fordulót hajtott végre London felett. A riasztás idején a repülő körülbelül 14 ezer láb magasan repült. A személyzet leadta a 7700-as Squawk kódot, amely általános légi vészhelyzetet jelez a légi irányítás felé.

Műszaki hiba miatt tért vissza a repülőgép

A Lufthansa tájékoztatása szerint a visszatérés oka műszaki hiba volt. A repülőgép a biztonsági előírásoknak megfelelően megszakította az útját, majd irányított körülmények között visszatért a repülőtérre. A repülőgép rendben leszállt, a járat utasait a földi személyzet segítette, az érintett gépet pedig elkülönített állóhelyre irányították.

Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép, a hatóságok pánikba estek

Megszakadt a kapcsolat egy ATR 400 típusú repülőgéppel Indonéziában, Dél-Szulavézi térségében. A Yogyakartából Makassarba tartó járaton összesen tizenegyen utaztak. A hatóságok több lépcsőben indították el a keresési műveletet, a repülőgép pontos helyzete egyelőre nem ismert.

Elszabadult a pokol a fedélzeten, rendőrök rángattak le egy nőt a repülőről

Egy átlagos belföldi repülőút váratlan fordulatot vett, amikor egy utas viselkedése miatt a személyzetnek közbe kellett avatkoznia. A botrány a repülőn végül rendőri intézkedéssel és bírósági üggyel folytatódott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!