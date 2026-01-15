A levegőben próbálta meg kinyitni a vészkijáratot, ez történt a rendbontó utassal

18 hónap börtönbüntetésre ítélték a 24 éves Mario Nikprelajt, miután a Delta Airlines egyik járatán megpróbálta kinyitni a vészkijáratot, és rátámadt az egyik légiutas-kísérőre. Az agresszív férfi miatt a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

A fiatal férfi már a felszállás előtt ellenszegült a személyzetnek, nem volt hajlandó becsatolni a biztonsági övet, és kiabált a többi utassal. Nem sokkal a felszállás után felpattant, és megpróbálta feltépni a vészkijáratot, miközben a személyzet egy tagjára is rátámadt.

A Nebraskából Detroitba tartó repülőgép Iowa államban hajtott végre kényszerleszállást. A repülőtéren a férfit elfogták és őrizetbe vették.

A bíróságon Nikprelaj beismerte, hogy akadályozta a személyzet munkáját és rátámadt több emberre. A férfit 18 hónap börtönbüntetésre ítélték, szabadon engedése után pedig két év próbaidő vár rá.

