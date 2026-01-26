Rémálom a vidámparkban: összeomlott az óriáshinta, gyerekeket csapott a falhoz

Hírlevél
1 órája
Egyetlen pillanat alatt vált az önfeledt szórakozás rémálommá az egyik indiai városban. Madhya Pradesh államban a tömött vidámparki óriáshinta váratlanul összeomlott. A mozgásban lévő szerkezet nekicsapódott egy közeli falnak, a rajta ülő gyerekek pedig a levegőbe repültek – legalább 14-en megsérültek, köztük több súlyosan.
Szörnyű baleset történt Indiában, a Madhja Prades állambeli Jhabua körzetben, ahol összedőlt egy vidámparki óriáshinta.

A generic view of the Mahim fair in Mumbai, India, on December 19, 2024. (Photo by Indranil Aditya/NurPhoto) (Photo by Indranil Aditya / NurPhoto via AFP), vidámpark
Az indiai vidámpark egyelőre zárva van
Fotó: INDRANIL ADITYA / NurPhoto

A Columbus Swing néven ismert, sárkány alakú lengőjáték tele volt gyerekekkel, amikor a tartószerkezet megadta magát. A helyszínen készült felvételeken sikoltozó gyerekek repülnek a földre, másokat a falnak csap a lendület, miközben a körülállók pánikszerűen rohannak segítségért. A szemtanúk szerint a hinta már induláskor is veszélyesen túlzsúfoltnak tűnt, a szerkezet pedig instabil volt. 

„Látszott, hogy nem bírja el ennyi gyerek súlyát”

 – idézett egy helyi lakost a New York Post.

Vidámparki játékok működését felfüggesztették

A sérülteket azonnal kórházba szállították, többen töréseket és fejsérüléseket szenvedtek, két lány állapotát súlyos, életveszélyes. 

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, és több rendőrrel, mérnökkel és biztonsági szakemberrel együtt próbálják feltárni, mi vezetett a szerkezet váratlan összeomlásához. 

A vásár és a vidámparki játékok működését ideiglenesen felfüggesztették. A tragédia újra rávilágított arra, milyen végzetes következményei lehetnek a hanyag biztonsági ellenőrzéseknek.

A világ legnagyobb óriáshintája

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a világ legnagyobb hintáját építették fel Kínában. A vendégek 130 km/h-val száguldhatnak a leggyorsabb ponton, mialatt összesen 91,5 méteres lengést tesznek meg, 70 méterre eltávolodva a sziklától.

 

