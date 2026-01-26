Rémálom a vidámparkban: összeomlott az óriáshinta, gyerekeket csapott a falhoz

Szörnyű baleset történt Indiában, a Madhja Prades állambeli Jhabua körzetben, ahol összedőlt egy vidámparki óriáshinta.

Az indiai vidámpark egyelőre zárva van

Fotó: INDRANIL ADITYA / NurPhoto

A Columbus Swing néven ismert, sárkány alakú lengőjáték tele volt gyerekekkel, amikor a tartószerkezet megadta magát. A helyszínen készült felvételeken sikoltozó gyerekek repülnek a földre, másokat a falnak csap a lendület, miközben a körülállók pánikszerűen rohannak segítségért. A szemtanúk szerint a hinta már induláskor is veszélyesen túlzsúfoltnak tűnt, a szerkezet pedig instabil volt.

„Látszott, hogy nem bírja el ennyi gyerek súlyát”

– idézett egy helyi lakost a New York Post.

Vidámparki játékok működését felfüggesztették

A sérülteket azonnal kórházba szállították, többen töréseket és fejsérüléseket szenvedtek, két lány állapotát súlyos, életveszélyes.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, és több rendőrrel, mérnökkel és biztonsági szakemberrel együtt próbálják feltárni, mi vezetett a szerkezet váratlan összeomlásához.

A vásár és a vidámparki játékok működését ideiglenesen felfüggesztették. A tragédia újra rávilágított arra, milyen végzetes következményei lehetnek a hanyag biztonsági ellenőrzéseknek.

